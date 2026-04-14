Crimen en el country: lo que descubrió una perito detrás de la funda del celular de Mercedes Kvedaras

Crimen en el country: lo que descubrió una perito en la funda del celular de Mercedes Kvedaras
Resumen para apurados
- La perito Paola Geipel reveló hallazgos clave tras la funda del celular de Mercedes Kvedaras durante el juicio por su femicidio en el country El Tipal, Salta, ocurrido en 2023.
- Geipel detalló la inspección ocular de la escena y las pertenencias de la víctima. El proceso judicial analiza la responsabilidad de José Figueroa, esposo de la mujer asesinada.
- El testimonio y las pruebas forenses son determinantes para el avance de la causa. El caso mantiene la atención pública por la gravedad del hecho en un entorno de alta seguridad.
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