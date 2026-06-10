El secuestro de 470 kilos de cocaína :¿quién está detrás del envío de la droga?

La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína avanza sobre una hipótesis inquietante: detrás de la carga habría una organización criminal de una magnitud superior a la que se pensaba inicialmente. “Estamos hablando de cantidades y modos de transporte que corresponden a maniobras de tráfico internacional. Pero todo está siendo analizado para conseguir mejores resultados”, sostuvo el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, que tiene a su cargo la pesquisa.