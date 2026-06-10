Seguridad

El secuestro de 470 kilos de cocaína :¿quién está detrás del envío de la droga?

Investigan cómo funcionaba la organización sospechada.

El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz
El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína avanza sobre una hipótesis inquietante: detrás de la carga habría una organización criminal de una magnitud superior a la que se pensaba inicialmente. “Estamos hablando de cantidades y modos de transporte que corresponden a maniobras de tráfico internacional. Pero todo está siendo analizado para conseguir mejores resultados”, sostuvo el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, que tiene a su cargo la pesquisa.

Hasta el momento, los dos detenidos aparecen como eslabones de una cadena. Marcos Martín Nacif fue arrestado por conducir la camioneta que transportaba la sustancia. Rodrigo “Icha” Chávez, por ser el propietario del vehículo y la persona que habría contratado al chofer para que realizara el viaje.

La teoría que maneja Vehils Ruiz es que el envío podría haber sido transportado por vía aérea hasta un lugar aún no determinado. Podría ser un campo de Catamarca, pero no descartan que haya sido uno ubicado en Tucumán o en Santiago del Estero. “Que hayan elegido la ruta 157 no tiene lógica si es que la cocaína fue trasladada desde territorio catamarqueño”, sostuvo una fuente cercana a la investigación.

Los informes

Los pesquisas esperan los resultados de los informes sobre los bidones con combustible que fueron encontrados junto al estupefaciente. Se sospecha que podrían haber contenido la nafta utilizada por la avioneta o, en su defecto, que se los hubiera utilizado para marcar con llamas una supuesta pista que le permitiera al piloto aterrizar de noche.

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“Desde hace bastante tiempo que en la zona se ven pasar avionetas. En principio nos decían que se trataba de empresas fumigadoras, pero con todo lo que sucedió, ya no estamos tan seguros”, contó Mariano Ramírez, productor rural. Esa versión coincide además con los informes que señalan que la zona oeste de la provincia podría estar siendo utilizada como ruta de vuelos narcos.

En una producción publicada por LA GACETA la semana pasada, se informaba que se habían detectado vuelos sospechosos en Anca Juli, Tafí del Valle y Escaba. Famaillá aparece en medio de ese recorrido.

La otra tarea es determinar quiénes están detrás de este envío de cocaína. El primer dato que está siendo analizado por los pesquisas es la relación que tendría el conductor de la camioneta con Jorge “Pelaín” Nassif, un hombre que se encuentra detenido acusado de abastecer de estupefacientes a redes de narcomenudeo del sur de la provincia e incluso de Santiago del Estero.

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Chávez, según los datos recogidos en los últimos días, también habría estado relacionado con “Pelaín”, quien fue detenido por la Policía después de haber permanecido varias semanas prófugo. Los investigadores ahora intentan confirmar o descartar la versión que involucra a un tercer implicado: un empresario de Famaillá vinculado al sector gastronómico y nocturno de esa ciudad.

También resta determinar si estas personas eran las propietarias de la carga o si, por el contrario, fueron contratadas únicamente para hacerse cargo de la logística del traslado.

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