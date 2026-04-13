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"En 10 segundos perdió el conocimiento": los impactantes detalles de la patóloga sobre el crimen en el country

En una declaración técnica y contundente, la especialista del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) detalló las gravísimas lesiones halladas en el cuello de la víctima, incluyendo fracturas en el hueso hioides y un desgarro en la arteria carótida.

En 10 segundos perdió el conocimiento: los impactantes detalles de la patóloga sobre el crimen en el country "En 10 segundos perdió el conocimiento": los impactantes detalles de la patóloga sobre el crimen en el country
Por Santiago Mendieta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una patóloga del CIF detalló en Salta que la víctima del crimen en el country perdió el conocimiento en diez segundos tras sufrir fracturas óseas y un desgarro en la carótida.
  • La declaración técnica describió lesiones gravísimas en el cuello y el hueso hioides, aportando datos fundamentales sobre la violencia ejercida durante el ataque en el predio.
  • Este testimonio es determinante para establecer la mecánica del hecho en el juicio y dimensionar la responsabilidad penal de los implicados en este conmocionante caso.
Resumen generado con IA

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