"En 10 segundos perdió el conocimiento": los impactantes detalles de la patóloga sobre el crimen en el country
En una declaración técnica y contundente, la especialista del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) detalló las gravísimas lesiones halladas en el cuello de la víctima, incluyendo fracturas en el hueso hioides y un desgarro en la arteria carótida.
"En 10 segundos perdió el conocimiento": los impactantes detalles de la patóloga sobre el crimen en el country
Resumen para apurados
- Una patóloga del CIF detalló en Salta que la víctima del crimen en el country perdió el conocimiento en diez segundos tras sufrir fracturas óseas y un desgarro en la carótida.
- La declaración técnica describió lesiones gravísimas en el cuello y el hueso hioides, aportando datos fundamentales sobre la violencia ejercida durante el ataque en el predio.
- Este testimonio es determinante para establecer la mecánica del hecho en el juicio y dimensionar la responsabilidad penal de los implicados en este conmocionante caso.
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