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"Mi cabeza está complicadita": las confesiones de Figueroa a sus amigos antes del crimen de su mujer en el country

Los testimonios de los amigos íntimos de José Figueroa reconstruyeron un escenario de angustia creciente y señales de colapso emocional en las horas previas al crimen

José Figueroa después del crimen José Figueroa después del crimen
Por Santiago Mendieta Hace 12 Hs

Resumen para apurados

  • José Figueroa confesó un colapso emocional a sus amigos antes de asesinar a su esposa en un country de Salta, según revelaron testimonios clave en la investigación judicial.
  • Los allegados describieron un escenario de angustia creciente y desequilibrio mental previo al ataque. La causa sumó pruebas sobre el estado psicológico del acusado y su entorno.
  • Estos testimonios son determinantes para establecer la premeditación o imputabilidad de Figueroa, lo cual definirá la condena en este femicidio de alto impacto en la región.
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