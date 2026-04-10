"Mi cabeza está complicadita": las confesiones de Figueroa a sus amigos antes del crimen de su mujer en el country

José Figueroa después del crimen
Resumen para apurados
- José Figueroa confesó un colapso emocional a sus amigos antes de asesinar a su esposa en un country de Salta, según revelaron testimonios clave en la investigación judicial.
- Los allegados describieron un escenario de angustia creciente y desequilibrio mental previo al ataque. La causa sumó pruebas sobre el estado psicológico del acusado y su entorno.
- Estos testimonios son determinantes para establecer la premeditación o imputabilidad de Figueroa, lo cual definirá la condena en este femicidio de alto impacto en la región.
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