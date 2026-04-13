Crimen en el country: ¿qué dice la autopsia de Mercedes Kvedaras que complica a Figueroa?
El médico forense a cargo de la autopsia presentó ante el tribunal los hallazgos definitivos sobre la muerte de la víctima. Entre la precisión científica y el horror, el perito detalló una mecánica de asfixia mixta y desmoronó la coartada del "accidente" presentada por la defensa
Crimen en el country: ¿qué dice la autopsia de Mercedes Kvedaras?
Resumen para apurados
- Un forense presentó en Salta la autopsia de Mercedes Kvedaras, confirmando que murió por asfixia mixta, lo que complica la situación judicial de su pareja, José Figueroa.
- El informe detalla una mecánica de asfixia mixta y desmiente la versión de un accidente sostenida por la defensa. Los hallazgos científicos exponen la violencia del ataque sufrido.
- Esta prueba científica es clave para el juicio, pues anula la coartada de la defensa y encamina la condena de Figueroa por homicidio agravado en un caso de fuerte impacto social.
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