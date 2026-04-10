Crimen en el country: ¿qué dicen las pericias genéticas y toxicológicas realizadas a Figueroa y a Kvedaras?

El ADN de Figueroa como marca del ataque

La exposición de la genetista Alejandra Guinudinik fue la más contundente del día, al detallar cómo el material genético del imputado quedó impregnado en el cuerpo de Mercedes. El análisis de las manos de la víctima reveló una lucha silenciosa: en el hisopado de su mano derecha se halló un perfil mezclado donde Figueroa era el aportante masculino principal, mientras que bajo las uñas de ambas manos se recuperaron perfiles compatibles con el cromosoma Y del acusado.