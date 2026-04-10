Secuestraron más de 150 kilos de drogas escondidas en un camión con limones

CON EL SECUESTRO. La marihuana y la cocaína que eran transportada en el camión que transportaba limones hacia Mendoza.
Resumen para apurados
- Autoridades incautaron recientemente 150 kilos de droga ocultos en un camión de limones que viajaba de Salta a Mendoza, con el fin de interceptar el tráfico hacia el exterior.
- El cargamento fue interceptado aprovechando el alto flujo vehicular de la zafra citrícola. Los estupefacientes estaban camuflados entre la mercadería para evadir controles viales.
- El hallazgo preocupa al sector productivo y sugiere que el destino final sería Chile. Se prevén controles más rigurosos para evitar que el comercio legal sea usado por el narco.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular