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Secuestraron más de 150 kilos de drogas escondidas en un camión con limones

La sustancia había sido enviada desde Salta y tenía como destino Mendoza. El caso genera preocupación en el sector citrícola y entre las autoridades.

CON EL SECUESTRO. La marihuana y la cocaína que eran transportada en el camión que transportaba limones hacia Mendoza. CON EL SECUESTRO. La marihuana y la cocaína que eran transportada en el camión que transportaba limones hacia Mendoza.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Autoridades incautaron recientemente 150 kilos de droga ocultos en un camión de limones que viajaba de Salta a Mendoza, con el fin de interceptar el tráfico hacia el exterior.
  • El cargamento fue interceptado aprovechando el alto flujo vehicular de la zafra citrícola. Los estupefacientes estaban camuflados entre la mercadería para evadir controles viales.
  • El hallazgo preocupa al sector productivo y sugiere que el destino final sería Chile. Se prevén controles más rigurosos para evitar que el comercio legal sea usado por el narco.
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