Política

El mensaje de Monseñor Sánchez, el rol del Estado y "los changos de la Selección"

“No improvisemos, proyectemos con sabiduría y trabajemos con perseverancia”, afirmó el Arzobispo en la homilía, ante la vicepresidente Villarruel y el gobernador Jaldo.

La celebración de acción de gracias finalizó con la lectura de una oración interreligiosa. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
La celebración de acción de gracias finalizó con la lectura de una oración interreligiosa. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • El arzobispo Carlos Sánchez pidió previsión y perseverancia ante la vicepresidenta Villarruel y el gobernador Jaldo durante el Tedeum del 9 de Julio en Tucumán.
  • Durante el Tedeum patrio, el arzobispo instó a las autoridades a evitar la improvisación y usó el esfuerzo de la Selección de fútbol como un modelo de trabajo en equipo.
  • El mensaje busca marcar una pauta de unidad y planificación a largo plazo, instando a los gobiernos nacional y provincial a colaborar en un escenario de fuerte polarización.
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