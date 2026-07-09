El mensaje de Monseñor Sánchez, el rol del Estado y "los changos de la Selección"

Resumen para apurados
- El arzobispo Carlos Sánchez pidió previsión y perseverancia ante la vicepresidenta Villarruel y el gobernador Jaldo durante el Tedeum del 9 de Julio en Tucumán.
- Durante el Tedeum patrio, el arzobispo instó a las autoridades a evitar la improvisación y usó el esfuerzo de la Selección de fútbol como un modelo de trabajo en equipo.
- El mensaje busca marcar una pauta de unidad y planificación a largo plazo, instando a los gobiernos nacional y provincial a colaborar en un escenario de fuerte polarización.
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