Seguridad Una modalidad que ya es conocida: la historia de los vuelos narco en Tucumán Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL SORPRESA. En Taco Ralo se encontraron 270 kilos de marihuana que no servían para el consumo. Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSantiago del EsteroSaltaCatamarcaLa CochaTaco RaloDaniel BejasNarcotráfico Tamaño texto Comentarios Lo más popular Seguí en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA Caputo defendió los créditos hipotecarios para funcionarios Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio” Narcomenudeo: una ley que ya muestra sus grietas Cartas de lectores: semana santa de 1987 Cartas de lectores: oportunidad