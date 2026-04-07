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Caso Érika: “Cabeza Blanca”, el narco diferente de Brasil

El hombre que agilizó la economía de Paraguay.

Caso Érika: “Cabeza Blanca”, el narco diferente de Brasil
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Luiz Carlos da Rocha, alias 'Cabeza Blanca', lideró una red de narcotráfico en la frontera de Brasil y Paraguay, impactando la economía regional bajo un perfil bajo en abril 2026.
  • A diferencia de otros capos, Da Rocha agilizó la economía mediante lavado de dinero y logística avanzada, vinculándose ahora con la investigación judicial del denominado Caso Érika.
  • Este análisis subraya la complejidad del crimen organizado en Sudamérica, planteando desafíos urgentes para las políticas de seguridad y el control del narcomenudeo en la región.
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