Resumen para apurados
- Luiz Carlos da Rocha, alias 'Cabeza Blanca', lideró una red de narcotráfico en la frontera de Brasil y Paraguay, impactando la economía regional bajo un perfil bajo en abril 2026.
- A diferencia de otros capos, Da Rocha agilizó la economía mediante lavado de dinero y logística avanzada, vinculándose ahora con la investigación judicial del denominado Caso Érika.
- Este análisis subraya la complejidad del crimen organizado en Sudamérica, planteando desafíos urgentes para las políticas de seguridad y el control del narcomenudeo en la región.
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