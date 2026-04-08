El avance del narcotráfico

El crecimiento del narcotráfico también tiene consecuencias en toda la región. En Salta, por ejemplo, es notorio el aumento de los homicidios. Según los últimos registros, se convirtió en la provincia más violenta del norte. Tucumán también sufre un grave problema social con el avance del narcomenudeo. En los tres primeros meses de 2026, en promedio, se detuvo a 12 personas por día acusadas de comercializar dosis de estupefacientes. Paralelamente, aumentaron las detenciones de personas que ingieren droga para transportarla. Los expertos consideran que los traficantes encontraron en la crisis económica y social un aliado para reclutar personas desesperanzadas para realizar estas tareas.