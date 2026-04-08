Seguridad Vuelos narco: ¿se vigilan los cielos de toda la región? Anuncios que chocan contra la realidad. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL VISITA. La ministra Alejandra Monteoliva durante un recorrido que hizo cuando estuvo en Salta. Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSaltaJujuyOsvaldo JaldoNarcotráficoAlejandra Monteoliva Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Investigan la muerte de una mujer en el barrio San Alberto, al sur de la capital tucumana Lo más popular Seguí en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA Caputo defendió los créditos hipotecarios para funcionarios Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio” Narcomenudeo: una ley que ya muestra sus grietas Cartas de lectores: semana santa de 1987 Cartas de lectores: oportunidad