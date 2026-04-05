Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

Resumen de nota
- Buscan a Mariano Robles y Solana Albornóz, desaparecidos tras un temporal en Tafí Viejo, Tucumán, luego de asistir a un casamiento sobre la Ruta 9 el pasado domingo por la noche.
- La pareja fue vista por última vez a las 21:00 en un Nissan Versa blanco, esperando que cese la lluvia para volver a casa. No hay contacto con ellos desde hace más de doce horas.
- La búsqueda intensiva moviliza a la comunidad en redes sociales y genera alerta en las autoridades locales ante las posibles consecuencias del fuerte temporal en la zona norte.
Familiares buscan intensamente a Mariano Robles y a Solana Nerea Albornoz, quienes desaparecieron durante la tormenta tras asistir a un casamiento en un salón de fiestas, ubicado sobre la ruta 9, a la altura del kilómetro 1301, en Tafí Viejo.
Según relataron sus allegados, la última comunicación con la pareja fue alrededor de las 21. En ese momento, se encontraban dentro de su vehículo, esperando que disminuyera la intensidad de la tormenta para poder regresar a su casa.
La situación comenzó a generar alarma horas más tarde. De acuerdo al testimonio difundido por una familiar, Agostina Budeguer, la niñera que cuidaba a su hijo (un bebé de nueve meses) envió un mensaje cerca de la medianoche al advertir que ninguno de los dos había regresado.
“Deberían haber vuelto a las 10 de la noche. Ellos no pasan la noche fuera de su casa, jamás. Son muy cuidadosos con sus hijos”, expresó.
Ante la falta de respuestas, los familiares se dirigieron al salón de fiestas donde había tenido lugar el evento. Sin embargo, aseguran que no obtuvieron información clave. “No nos contestan, no nos pasan las cámaras para ver quién manejaba, a qué hora salieron o hacia dónde fueron”, reclamó Budeguer.
La incertidumbre creció con el paso de las horas. Hasta el momento, no hay registros precisos sobre el momento exacto en que la pareja abandonó el lugar ni sobre el recorrido que podrían haber tomado. Tampoco logran comunicarse con sus teléfonos celulares, lo que dificulta cualquier intento de localización.
En medio de la angustia, los familiares no descartan ninguna hipótesis. “No sabemos si se quedaron sin batería, sin señal o qué pudo haber pasado. No tenemos más información”, indicaron.
Desde la Unidad Regional Norte (URN) confirmaron que puso en marca el protocolo de búsqueda, con intervención de unidades especiales, Grupo Cero, Infanteria y drones. Por el momento no hay novedades.
La denuncia por averiguación de paradero fue radicada en la Comisaría de Lomas de Tafí, y se solicita a cualquier persona que pueda aportar datos que se comunique de inmediato con las autoridades.