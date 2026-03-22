Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz si Estados Unidos ataca sus centrales de energía

Desde Teherán, autoridades militares señalaron que la eventual clausura del paso marítimo —clave para el comercio global de crudo— se mantendría hasta tanto se reconstruyan las instalaciones afectadas. La advertencia surge luego de que el presidente Donald Trump reiterara la posibilidad de una ofensiva contra plantas eléctricas iraníes si no se garantiza la libre circulación por esa vía.