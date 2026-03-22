Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz si Estados Unidos ataca sus centrales de energía

La tensión en el Medio Oriente volvió a escalar en las últimas horas tras una advertencia directa de Irán, que planteó la posibilidad de un bloqueo total del estratégico estrecho de Ormuz en caso de un ataque por parte de Estados Unidos contra su infraestructura energética.
Desde Teherán, autoridades militares señalaron que la eventual clausura del paso marítimo —clave para el comercio global de crudo— se mantendría hasta tanto se reconstruyan las instalaciones afectadas. La advertencia surge luego de que el presidente Donald Trump reiterara la posibilidad de una ofensiva contra plantas eléctricas iraníes si no se garantiza la libre circulación por esa vía.
El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, se encuentra en el centro de la disputa geopolítica. En ese contexto, Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, afirmó que la respuesta iraní podría ampliarse a otros frentes.
Teherán también deslizó posibles represalias contra infraestructuras energéticas y tecnológicas en Israel, así como contra empresas con participación estadounidense en la región y países que alberguen bases militares norteamericanas.
No obstante, el vocero insistió en que Irán no inició el conflicto y remarcó que, por ahora, no hay ataques en curso. Sin embargo, advirtió que responderán "sin límites" ante cualquier agresión directa.