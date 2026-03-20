Guerra en Medio Oriente: un misil iraní impactó en la Ciudad Vieja de Jerusalén

Este 20 de marzo de 2026, un ataque con misiles iraníes impactó en la Ciudad Vieja de Jerusalén, afectando zonas históricas cerca del Barrio Judío y la Explanada de las Mezquitas (Monte del Templo). Se reportaron daños en un estacionamiento y estructuras de piedra cerca del Muro de los Lamentos, con restos cayendo cerca de la Iglesia del Santo Sepulcro.