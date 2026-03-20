Guerra en Medio Oriente: un misil iraní impactó en la Ciudad Vieja de Jerusalén

Personal de seguridad trabaja en una zona acordonada tras producirse daños dentro de la Ciudad Vieja de Jerusalén, después de que Irán lanzara misiles hacia Jerusalén, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán (REUTERS/Ammar Awad)
Este 20 de marzo de 2026, un ataque con misiles iraníes impactó en la Ciudad Vieja de Jerusalén, afectando zonas históricas cerca del Barrio Judío y la Explanada de las Mezquitas (Monte del Templo). Se reportaron daños en un estacionamiento y estructuras de piedra cerca del Muro de los Lamentos, con restos cayendo cerca de la Iglesia del Santo Sepulcro.
Detalles de la zona y los ataques
Ubicación de los impactos: Los proyectiles impactaron o cayeron en las inmediaciones del Barrio Judío, cerca de un estacionamiento y a unos metros del Muro de los Lamentos.
- Sitios sagrados cercanos: Fragmentos cayeron en la zona de la Cúpula de la Roca, la Mezquita de Al-Aqsa y cerca de la Iglesia del Santo Sepulcro, una zona de altísima sensibilidad religiosa y patrimonial.
- Daños: El ataque provocó un cráter y daños estructurales en construcciones de piedra milenaria debido a la onda expansiva.
- Contexto: Los ataques formaron parte de una escalada de tensión entre Irán e Israel.
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