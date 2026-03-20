Guerra en Medio Oriente: Trump descarta un alto el fuego con Irán y refuerza la presencia militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este viernes negociar un acuerdo de cese al fuego con Irán, mientras envía más Marines al Medio Oriente, en una posible señal de una operación terrestre inminente.
Desde la Casa Blanca, el republicano insistió en que Washington mantiene la ventaja en el conflicto, iniciado hace tres semanas, a pesar de que Teherán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, situación que ha provocado un aumento abrupto en los precios internacionales del petróleo.
“No quiero hacer un cese al fuego. Uno no negocia una tregua cuando está literalmente aniquilando al otro lado”, afirmó Trump ante la prensa.
En una publicación que publicó poco después en redes sociales, Trump dijo que Estados Unidos está cerca de alcanzar sus objetivos en la guerra: “Estamos muy cerca de alcanzar nuestros objetivos a medida que consideramos la posibilidad de reducir drásticamente nuestras Fuerzas Armadas”.
Por otro lado, el mandatario evitó confirmar si contempla ocupar o bloquear la isla iraní de Kharg, punto estratégico para las exportaciones de crudo, aunque medios estadounidenses informaron que se han desplegado entre 2.200 y 2.500 Marines del grupo anfibio USS Boxer y la 11ª Unidad Expedicionaria de Marines, ambos con base en California, hacia la región.