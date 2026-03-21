Ataque en Dimona: proyectiles iraníes dejaron al menos 40 heridos en una zona clave de Israel

Desde el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el almirante Brad Cooper detalló que la operación afectó tanto la infraestructura principal como componentes clave del sistema de vigilancia iraní. “No solo destruimos la instalación, sino que también acabamos con sitios de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los barcos”, afirmó.