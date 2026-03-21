Guerra en Medio Oriente: EEUU liberó 140 millones de barriles de petróleo iraní para frenar el colapso energético

Un alcance quirúrgico

La autorización no es un cheque en blanco para Teherán. Se trata de una licencia excepcional -vigente del 20 de marzo al 19 de abril- que se limita exclusivamente al crudo que ya se encuentra cargado en buques varados en el mar. "Utilizaremos el petróleo iraní contra Teherán para mantener el precio bajo mientras continuamos con la Operación Furia Épica", remarcó Bessent.