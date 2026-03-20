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Tensión en Medio Oriente: Irán amenazó con atacar objetivos turísticos en todo el mundo

El régimen iraní lanzó advertencias globales y confirmó que continúa desarrollando misiles.

DESVASTADA. Zona urbana de Irán. DESVASTADA. Zona urbana de Irán.
Hace 1 Hs

En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, Irán advirtió que podría atacar destinos turísticos en distintas partes del mundo y confirmó que continúa con el desarrollo de misiles, lo que elevó las tensiones internacionales.

El mensaje encendió alarmas ante la posibilidad de que la República Islámica retome el uso de acciones militares fuera de la región como mecanismo de presión. 

En paralelo, su líder supremo, Mojtaba Khamenei -hijo del histórico gobernante Ali Khamenei- difundió un mensaje desafiante en el que afirmó que “el enemigo” de la república islámica “ha sido derrotado”. Sus declaraciones se conocieron el mismo día en que el régimen difundió imágenes del ayatollah en una escuela, en medio de versiones y dudas sobre su estado y paradero.

En el mensaje, difundido en el marco del Año Nuevo persa y leído en la televisión estatal, Khamenei sostuvo que la unidad interna fortaleció la posición del país frente a los ataques externos. 

“En este momento, gracias a la especial unidad que se ha creado entre nuestros compatriotas, a pesar de todas las diferencias de origen religioso, intelectual, cultural y político, el enemigo ha sido derrotado”, expresó.

El líder iraní también destacó la resistencia de la población y afirmó que los ataques de Estados Unidos e Israel se basaron en la idea de que podían provocar un cambio de gobierno mediante la eliminación de sus principales dirigentes. A su vez, elogió la formación de un frente interno y aseguró que las acciones defensivas lograron desorientar a sus adversarios, consignó el diario "La Nación".

Las dudas sobre su estado y paradero continúan, ya que el video difundido por el régimen no aportó precisiones sobre la fecha en que fue grabado. En las imágenes, se lo observa en lo que parece ser una clase en una escuela, aunque sin confirmación oficial sobre su actualidad.

En paralelo, el principal vocero militar de Irán, el general Abolfazl Shekarchi, lanzó una advertencia directa al señalar que “parques, áreas recreativas y destinos turísticos” en todo el mundo podrían dejar de ser seguros para los enemigos de Teherán. Además, advirtió que funcionarios y militares de Estados Unidos e Israel podrían ser blanco de ataques incluso durante sus períodos de descanso o en espacios de recreación.

“Estamos vigilando a sus cobardes funcionarios y comandantes, pilotos y malvados soldados”, afirmó el vocero, según declaraciones difundidas por la televisión estatal. Y añadió: “A partir de ahora, los paseos, complejos turísticos, centros turísticos y de entretenimiento en el mundo tampoco serán seguros para ustedes”.

La escalada del conflicto se intensificó en los últimos días, con ataques cruzados que incluyeron acciones contra Israel y objetivos energéticos en países del Golfo, en respuesta a un ataque israelí sobre el yacimiento de gas South Pars.

En las últimas horas, Israel lanzó una nueva ofensiva contra Irán, luego de advertencias internacionales para evitar ataques a infraestructura energética. La situación provocó una fuerte escalada en el conflicto y un aumento en el precio del petróleo a nivel internacional.

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