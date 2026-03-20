Tensión en Medio Oriente: Irán amenazó con atacar objetivos turísticos en todo el mundo

El líder iraní también destacó la resistencia de la población y afirmó que los ataques de Estados Unidos e Israel se basaron en la idea de que podían provocar un cambio de gobierno mediante la eliminación de sus principales dirigentes. A su vez, elogió la formación de un frente interno y aseguró que las acciones defensivas lograron desorientar a sus adversarios, consignó el diario "La Nación".