Israel informó la muerte de dos altos mandos iraníes en medio de una escalada regional
Ari Larijani, figura clave del Consejo de Seguridad de Teherán, y Gholam Reza Soleimani, jefe de la Basij, murieron en ataques atribuidos al Ejército israelí. Hubo ofensivas en Irán, Beirut y un fuerte ataque contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad.
Israel aseguró haber abatido a dos de las principales figuras del aparato político y militar de Irán en el marco de una nueva escalada en Medio Oriente. Según informó el gobierno israelí, Ari Larijani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, y Gholam Reza Soleimani, comandante de la fuerza paramilitar Basij, murieron en operativos recientes.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó que Larijani falleció durante un ataque aéreo en territorio iraní. Las Fuerzas de Defensa de Israel indicaron que el funcionario era el objetivo central del operativo. En una acción separada, añadieron, también resultó muerto Soleimani, uno de los líderes militares más importantes del país.
“Constituye otro duro golpe para los sistemas de mando y control de seguridad del régimen”, sostuvo el Ejército israelí al referirse a las muertes.
En declaraciones difundidas por su oficina, Katz afirmó que “Larijani y el comandante de la Basij fueron eliminados de la noche a la mañana y se unieron al jefe del programa de aniquilación, Khamenei, y a todos los miembros eliminados del eje del mal, en las profundidades del infierno”.
La ofensiva israelí se produjo en paralelo a una intensificación de los ataques en distintos puntos de la región. Israel lanzó lo que describió como una “ola masiva” de bombardeos contra objetivos en Teherán, donde apuntó a infraestructura vinculada al régimen iraní. Al mismo tiempo, informó sobre una “ola adicional” de ataques contra infraestructura de Hezbollah en Beirut.
En ese contexto, fuentes de seguridad iraquíes reportaron que la embajada de Estados Unidos en Bagdad fue blanco de un ataque con drones y cohetes durante la madrugada del martes. Se trató del episodio más intenso desde el inicio de la actual escalada y se utilizaron al menos cinco drones.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que en breve dará a conocer qué países accedieron a colaborar en la reapertura del estrecho de Ormuz. Al mismo tiempo, cuestionó a aliados como la OTAN y el Reino Unido por negarse a participar de la operación.
Desde esos sectores, sin embargo, respondieron que “esta no es una guerra de la OTAN”, mientras que la Unión Europea aseguró que “no tiene ningún interés” en ampliar su misión naval en la zona.
Trump también se refirió a la evolución del conflicto y consideró que la guerra “terminaría” pronto. Aunque descartó que sea en el corto plazo inmediato, sostuvo que la resolución “no tardaría mucho”.