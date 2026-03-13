"Pichón" Segura le pidió perdón a Pelli, pero pasará cuatro meses bajo prisión preventiva

"Le pido disculpas al señor (Federico) Pelli". Marcelo Claudio "Pichón" Segura admitió ante el juez Raúl Ángel Robin Márquez haber sido el autor del cabezazo que lesionó al diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en La Madrid. Pero sus palabras de arrepentimiento no alcanzaron para evitar la decisión del magistrado: el empleado público deberá ser trasladado de inmediato a la cárcel de Benjamín Paz, donde quedará detenido bajo prisión preventiva durante los próximos cuatro meses.