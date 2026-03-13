Secciones
Política

"Pichón" Segura le pidió perdón a Pelli, pero pasará cuatro meses bajo prisión preventiva

El empleado público fue imputado de lesiones graves agravadas por alevosía. El juez dispuso su traslado inmediato a la cárcel de Benjamín Paz.

ESCENAS DE LA AGRESIÓN. El momento del golpe de Segura al diputado Pelli. ESCENAS DE LA AGRESIÓN. El momento del golpe de Segura al diputado Pelli.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 21 Min

"Le pido disculpas al señor (Federico) Pelli". Marcelo Claudio "Pichón" Segura admitió ante el juez Raúl Ángel Robin Márquez haber sido el autor del cabezazo que lesionó al diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en La Madrid. Pero sus palabras de arrepentimiento no alcanzaron para evitar la decisión del magistrado: el empleado público deberá ser trasladado de inmediato a la cárcel de Benjamín Paz, donde quedará detenido bajo prisión preventiva durante los próximos cuatro meses.

La resolución fue adoptada en la audiencia de formulación de cargos y dictado de medidas de coerción, y se dictó como consecuencia del pedido formulado por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), los auxiliares fiscales Gabriela Ghilardi y Juan José Ibáñez (bajo la órbita del fiscal Miguel Ángel Varela), con la adhesión del representante de la víctima, Juan Colombres Garmendia.

El abogado defensor Ernesto Baaclini formuló de inmediato un planteo de impugnación contra la orden judicial, y cuestionó tanto la modalidad de arresto como el plazo establecido.

Segura, que permanece alojado en la comisaría de Simoca desde su aprehensión, fue imputado del delito de lesiones graves agravadas por alevosía en contra de Pelli, quien participó de la audiencia virtual desde la cama del sanatorio donde está internado.

Según las primeras actuaciones, el hecho se registró el miércoles, cerca de las 18.30, cuando Pelli concurrió a La Madrid junto a otros referentes de La Libertad Avanza para llevar colchones, ropa y otros elementos para personas damnificadas por las inundaciones.

Mientras Pelli y el resto de la comitiva libertaria caminaba por la ruta nacional 157 fueron interceptados por Segura. Tras un breve intercambio, el imputado -que es empleado de la comuna rural de Los Bulacio- le dio un cabezazo en el rostro al diputado nacional, que se desplomó sobre el pavimento.

Segura fue aprehendido en ese momento, mientras que Pelli fue trasladado primero al hospital de Concepción, donde fue asistido, para luego ser trasladado a la Clínica Mayo, en la Capital, donde permanece internado tras haber sido sometido a una cirugía por la fractura de los huesos de la nariz y otras lesiones. 

Temas La MadridFederico Pelli
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli
1

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Lemoine pide el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política
2

Lemoine pide el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”
3

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?
4

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas
5

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas

¿Qué futuro les puedo dar a mis hijos acá?: el lamento de una vecina de La Madrid tras la inundación
6

"¿Qué futuro les puedo dar a mis hijos acá?": el lamento de una vecina de La Madrid tras la inundación

Más Noticias
Temporal en Tucumán: la Nación prometió insumos equivalentes a cinco camiones al Gobierno

Temporal en Tucumán: la Nación prometió insumos equivalentes a cinco camiones al Gobierno

Lemoine pide el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Lemoine pide el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Un informe privado analizó el impacto del viaje a Nueva York del jefe de Gabinete, Manuel Adorni

Un informe privado analizó el impacto del viaje a Nueva York del jefe de Gabinete, Manuel Adorni

Caso $LIBRA: se confirmaron cinco llamadas entre Novelli y Milei antes del tuit presidencial

Caso $LIBRA: se confirmaron cinco llamadas entre Novelli y Milei antes del tuit presidencial

Lilia Lemoine calificó como un “error cosmético” el viaje de la esposa de Adorni con la comitiva oficial

Lilia Lemoine calificó como un “error cosmético” el viaje de la esposa de Adorni con la comitiva oficial

La huelga de ATE en aeropuertos será el primer test de la reforma laboral sobre servicios esenciales

La huelga de ATE en aeropuertos será el primer test de la reforma laboral sobre servicios esenciales

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Comentarios