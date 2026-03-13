La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

La Libertad Avanza (LLA) de Tucumán puso la mira sobre el ministro del Interior, Darío Monteros, luego de la agresión sufrida por el diputado nacional de ese espacio, Federico Pelli, en una visita a La Madrid.
Por su parte, el dirigente libertario -que fue sometido a una cirugía producto de las heridas sufridas por el golpe- formalizó la denuncia penal por lesiones contra Marcelo “Pichón” (o “Vikingo”) Segura, empleado público. Está previsto que el hombre -que quedó filmado cuando le daba un cabezazo al diputado y quedó aprehendido, a disposición del fiscal Miguel Ángel Varela- participe hoy de la audiencia de formulación de cargos.
Según la presentación ante el Ministerio Público Fiscal (MPF), cerca de las 18.30 del miércoles, Pelli se encontraba en la ruta 157, en La Madrid, acompañado por la ex diputada nacional Paula Omodeo y por sus colegas en la Cámara baja, Soledad Molinuevo y Gerardo Huesen. Junto a ellos estaban además el concejal de Yerba Buena, Álvaro Apud, y el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo. “Mientras íbamos caminando por sobre la calzada de la ruta para entregar provisiones a los inundados de dicha localidad, se interpuso una persona a la cual desconocía, que me impidió el paso y dijo textualmente ‘que quién era’. Le respondí que era diputado nacional y que podía circular por dicha ruta”, expresó Pelli.
Afirmó que, tras ello, el individuo “se me acercó y, sin mediar palabras, me agredió físicamente, pegándome un cabezazo en mi rostro, a la altura de la nariz, a lo cual yo no reaccioné, y esto provocó que cayera al piso”.
Agredieron al diputado Pelli (ImÃ¡genes Sensibles) pic.twitter.com/i0XxjgufO9— Radio Q (@radioqtucuman) March 11, 2026
Pelli detalló que se sintió “muy mareado” y perdió el conocimiento “por un momento”. “Después de este suceso, me asistieron personas del lugar, personal de Bomberos, y a posterior de lo ocurrido llegó una ambulancia y me trajeron (a Concepción) en la misma, llegando a horas 20.05 aproximadamente al Hospital Regional de la ciudad de Concepción, en donde luego de ser asistido por personal de emergencias diagnosticaron que presento traumatismo encéfalo craneano de huesos propios de la nariz, con epistaxis abundante anterior”, apuntó. El dirigente libertario afirmó que, tras lo ocurrido, “me enteré a través de los medios de comunicación que la persona que me agredió físicamente se llamaría Marcelo Segura”.
“Está arrepentido”
Ernesto Baaclini, abogado defensor de Segura, explicó en una entrevista con LG Play que se debe esperar la formulación de cargos contra su cliente por parte del MPF, aunque no descartó que se pueda buscar un acuerdo como una solución prevista por el Código Procesal Penal de Tucumán. “Más allá de la circunstancia de provocación de parte del diputado nacional, el hecho existió, y mi representado está totalmente arrepentido de esta situación que está viviendo”, afirmó.
Ante una consulta, explicó que Segura es empleado en una comuna rural -no recordó de cuál-, y que estaba en La Madrid “para colaborar” con los inundados.
Segura a su vez, realizó una denuncia en contra del intendente Molinuevo, por “amenazas de muerte” cuando era llevado por la Policía, agregó Baaclini.
“Le pegó a traición”
Por su parte, referentes libertarios se expresaron a través de una conferencia de prensa y cargaron contra Monteros por lo sucedido en La Madrid. Incluso, el presidente de LLA-Tucumán, Lisandro Catalán, reclamó medidas al gobernador Osvaldo Jaldo. “Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un claro mensaje para la sociedad tucumana”, aseveró Catalán. En ese sentido, marcó que el agresor, identificado como Marcelo Segura, es “un personaje que no debería existir cerca de ningún referente político, mucho menos de un funcionario”. “De manera prepotente, creyéndose impune, le pegó a traición al diputado Pelli, quien tenía en las manos bolsas con alimentos. Le pegó un cabezazo y le rompió la nariz”, dijo. Afirmó luego que la diputada Molinuevo observó en ese momento a Darío Monteros, que estaba a unos 25 metros de allí, para pedirle explicaciones. “No acusó recibo. Dijo que ‘no vengan a hacer circo acá’, y le acababan de romper la nariz a un diputado nacional”, añadió. E insistió con que “la actitud (de Monteros) no es propia de un ministro del Interior”. “Uno lo ve y parecía el jefe de patovicas de una bailanta un sábado por la noche. Es una vergüenza. Y salió con un tuiter cínico, solidarizándose”, dijo. Además, reveló que habló con el presidente Javier Milei sobre la agresión a Pelli. “Me pidió que avancemos a fondo”, añadió.
Además de la denuncia penal, el episodio tuvo otras derivaciones institucionales. Por ejemplo, el legislador José Seleme presentó un proyecto de resolución para que se cite a la Legislatura a los ministros Monteros y Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad). A la vez, Apud denunció a Monteros por amenazas; mientras que el edil de Concepción, Federico Funez, elevó un proyecto que expresa el “enérgico repudio por las expresiones amenazantes atribuidas a Molinuevo, contra Segura”.