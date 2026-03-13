La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

“Le pegó a traición”

Por su parte, referentes libertarios se expresaron a través de una conferencia de prensa y cargaron contra Monteros por lo sucedido en La Madrid. Incluso, el presidente de LLA-Tucumán, Lisandro Catalán, reclamó medidas al gobernador Osvaldo Jaldo. “Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un claro mensaje para la sociedad tucumana”, aseveró Catalán. En ese sentido, marcó que el agresor, identificado como Marcelo Segura, es “un personaje que no debería existir cerca de ningún referente político, mucho menos de un funcionario”. “De manera prepotente, creyéndose impune, le pegó a traición al diputado Pelli, quien tenía en las manos bolsas con alimentos. Le pegó un cabezazo y le rompió la nariz”, dijo. Afirmó luego que la diputada Molinuevo observó en ese momento a Darío Monteros, que estaba a unos 25 metros de allí, para pedirle explicaciones. “No acusó recibo. Dijo que ‘no vengan a hacer circo acá’, y le acababan de romper la nariz a un diputado nacional”, añadió. E insistió con que “la actitud (de Monteros) no es propia de un ministro del Interior”. “Uno lo ve y parecía el jefe de patovicas de una bailanta un sábado por la noche. Es una vergüenza. Y salió con un tuiter cínico, solidarizándose”, dijo. Además, reveló que habló con el presidente Javier Milei sobre la agresión a Pelli. “Me pidió que avancemos a fondo”, añadió.