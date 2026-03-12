Milei se comunicó con Pelli y le manifestó su apoyo tras el violento ataque que sufrió en La Madrid

La agresión ocurrió este miércoles, cuando dirigentes y militantes del espacio libertario trasladaban donaciones para las familias afectadas por el temporal y se produjo un entredicho con un hombre que se encontraba en el lugar. Tras un intercambio de palabras, el legislador fue atacado con un violento cabezazo que le provocó la fractura del tabique nasal y un traumatismo encéfalo craneano.