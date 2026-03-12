Agresión a Federico Pelli: Marcelo “Pichón” Segura, guardaespaldas en dependencias de Interior

Fuentes tribunalicias informaron que podría ser acusado de lesiones graves, aunque deberán esperar el informe del médico forense, que en un principio habría señalado que recién en 20 días podrá tener conocimiento cabal sobre la gravedad y las consecuencias de la lesión. Al mismo tiempo, fuentes tribunalicias deslizaron que estaban a la espera de que se resuelva si la causa pasa a la Justicia Federal, tal como están solicitando los denunciantes. Argumentan que debería ser ese fuero el que investigue el hecho teniendo en cuenta que la agresión se produjo en una ruta nacional -la 157- y que el agredido es diputado nacional. Eso podría resolverse este mismo viernes.