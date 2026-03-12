Secciones
Agresión a Federico Pelli: Marcelo “Pichón” Segura, guardaespaldas en dependencias de Interior

Fuentes tribunalicias informaron que podría ser acusado de lesiones graves, aunque deberán esperar el informe del médico forense.

Marcelo Segura, el hombre que le propinó un cabezado al diputado Federico Pelli, permanece en condición de aprehendido en la comisaría de Concepción, a la espera de una audiencia judicial que se realizaría este viernes en los Tribunales de esa ciudad.

Fuentes tribunalicias informaron que podría ser acusado de lesiones graves, aunque deberán esperar el informe del médico forense, que en un principio habría señalado que recién en 20 días podrá tener conocimiento cabal sobre la gravedad y las consecuencias de la lesión. Al mismo tiempo, fuentes tribunalicias deslizaron que estaban a la espera de que se resuelva si la causa pasa a la Justicia Federal, tal como están solicitando los denunciantes. Argumentan que debería ser ese fuero el que investigue el hecho teniendo en cuenta que la agresión se produjo en una ruta nacional -la 157- y que el agredido es diputado nacional. Eso podría resolverse este mismo viernes.

Agresión a Federico Pelli: "Pichón" Segura seguirá detenido y mañana se conocerá su futuro procesal

Más allá de la situación procesal de Segura, en las últimas horas se multiplicaron las versiones sobre quién es y dónde desempeña funciones.

“Pichón”, como se lo conoce, aparece en sus registros laborales como personal del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán con un contrato de locación de servicios desde 2023 hasta la fecha. Formalmente se desempeñaría como “seguridad” del subsecretario de Coordinación del Ministerio del Interior, Miguel Vázquez. De hecho, habitualmente cumple funciones en las dependencias de Interior que están en parte del ex Predio Ferial. Allí también se lo conoce como “Vikingo”, tal el apodo que le habrían puesto sus compañeros de tareas en esa dependencia.

Segura aparece en fotografías y videos diversos siempre cerca de Vázquez y de Darío Monteros en actos y recorridas que realiza la dependencia estatal.

VIDEO. "Vos no vas a hacer circo conmigo": el cruce entre Soledad Molinuevo y Darío Monteros tras la agresión a Federico Pelli

Además, “Pichón” es un hombre que estaría vinculado desde hace décadas al peronismo. En las últimas horas circularon fotografías suyas en reuniones y actos partidarios junto a diferentes funcionarios y ex funcionarios del justicialismo. Respecto de sus antecedentes penales, en los registros sólo figuran un par de contravenciones que datan de hace más de tres décadas, aunque se lo mencionó en varias investigaciones judiciales. 

En la década del 90, además, habría colaborado con el denominado “Clan Ale”, en momentos en que sus integrantes conducían el club San Martín.

