Secciones
Política

Francos repudió la agresión a Pelli y reclamó que Jaldo le pida la renuncia a Monteros

El exjefe de Gabinete condenó el ataque que sufrió el diputado nacional de La Libertad Avanza durante una recorrida por La Madrid.

Guillermo Francos Guillermo Francos
Hace 10 Min

El exjefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, expresó su repudio al ataque que sufrió el diputado nacional por Tucumán, Federico Pelli, durante una recorrida por la localidad de La Madrid, una de las zonas más afectadas por las inundaciones en el sur de la provincia.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el dirigente libertario sostuvo que los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) actuaron “con gran valentía” frente al episodio de violencia. “Con gran valentía nuestros diputados Federico Pelli y Soledad Molinuevo enfrentaron la barbarie”, escribió.

Lisandro Catalán pidió pasar el Caso Pelli a la Justicia Federal

Lisandro Catalán pidió pasar el Caso Pelli a la Justicia Federal

En el mismo posteo, Francos cuestionó con dureza al agresor, a quien vinculó con el entorno del ministro del Interior, Darío Monteros. “Cobardemente el empleado del ministro tucumano le pegó un cabezazo traicionero a Federico rompiéndole la nariz”, afirmó.

El exfuncionario nacional también señaló que, como consecuencia del ataque, el diputado debió ser intervenido quirúrgicamente.

Además, Francos reclamó responsabilidades políticas por lo ocurrido y apuntó al gobernador Osvaldo Jaldo. “Espero que el gobernador Jaldo le haya pedido la renuncia al ministro y haya echado a su matón, porque esas actitudes violentas no condicen con la vida democrática”, sostuvo.

Y finalizó: “Un abrazo a Federico y el deseo de pronta recuperación. Federico y Soledad son un orgullo para La Libertad Avanza, la fuerza que con esa convicción lidera Javier Milei”, concluyó.

Temas TucumánOsvaldo JaldoDarío MonterosGobierno nacionalGabinete nacionalGuillermo FrancosFederico Pelli
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Se empieza a definir la puja por la Terminal de Ómnibus, que tendrá nuevo concesionario

Se empieza a definir la puja por la Terminal de Ómnibus, que tendrá nuevo concesionario

Paritarias 2026: el Gobierno provincial acordó con la sanidad y sólo resta ATEP

Paritarias 2026: el Gobierno provincial acordó con la sanidad y sólo resta ATEP

Lo más popular
La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli
1

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Lemoine pide el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política
2

Lemoine pide el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”
3

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?
4

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas
5

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados
6

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

Más Noticias
Lemoine pide el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Lemoine pide el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Lilia Lemoine calificó como un “error cosmético” el viaje de la esposa de Adorni con la comitiva oficial

Lilia Lemoine calificó como un “error cosmético” el viaje de la esposa de Adorni con la comitiva oficial

La huelga de ATE en aeropuertos será el primer test de la reforma laboral sobre servicios esenciales

La huelga de ATE en aeropuertos será el primer test de la reforma laboral sobre servicios esenciales

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas

Escándalo por los viajes de Adorni: en la mira judicial

Escándalo por los viajes de Adorni: en la mira judicial

Comentarios