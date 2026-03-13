Francos repudió la agresión a Pelli y reclamó que Jaldo le pida la renuncia a Monteros

El exjefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, expresó su repudio al ataque que sufrió el diputado nacional por Tucumán, Federico Pelli, durante una recorrida por la localidad de La Madrid, una de las zonas más afectadas por las inundaciones en el sur de la provincia.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el dirigente libertario sostuvo que los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) actuaron “con gran valentía” frente al episodio de violencia. “Con gran valentía nuestros diputados Federico Pelli y Soledad Molinuevo enfrentaron la barbarie”, escribió.
En el mismo posteo, Francos cuestionó con dureza al agresor, a quien vinculó con el entorno del ministro del Interior, Darío Monteros. “Cobardemente el empleado del ministro tucumano le pegó un cabezazo traicionero a Federico rompiéndole la nariz”, afirmó.
El exfuncionario nacional también señaló que, como consecuencia del ataque, el diputado debió ser intervenido quirúrgicamente.
Además, Francos reclamó responsabilidades políticas por lo ocurrido y apuntó al gobernador Osvaldo Jaldo. “Espero que el gobernador Jaldo le haya pedido la renuncia al ministro y haya echado a su matón, porque esas actitudes violentas no condicen con la vida democrática”, sostuvo.
Y finalizó: “Un abrazo a Federico y el deseo de pronta recuperación. Federico y Soledad son un orgullo para La Libertad Avanza, la fuerza que con esa convicción lidera Javier Milei”, concluyó.