Lisandro Catalán pidió pasar el Caso Pelli a la Justicia Federal

Es lo que corresponde procesalmente y también lo que garantiza imparcialidad”, marcó.

Hace 1 Hs

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, mostró su firme postura solicitando que el caso de agresión a Federico Pelli se lleve adelante en la Justicia Federal. “Es lo que corresponde procesalmente y también lo que garantiza imparcialidad”, marcó.

El máximo referente del espacio libertario en Tucumán señaló que, al haber ocurrido la agresión en una Ruta Nacional contra un diputado de la Nación, el incidente no debería ser tratado por la justicia local. Además, puso en dudas el debido funcionamiento de dicho poder en Tucumán. “El peronismo gobierna hace cuarenta años y la justicia local fue nombrada por la clase política de las últimas cuatro décadas”, disparó.

Pedido de renuncia a Darío Monteros

Por otro lado, Catalán mostró su disgusto con la actitud del ministro del Interior y sugirió que Jaldo “debería dar un fuerte mensaje a la clase política y a los tucumanos pidiéndole su renuncia”.

Según el presidente de LLA Tucumán, el ministro estaba a 20 metros de la ubicación donde Marcelo “Pichón” Segura le rompió la nariz al diputado libertario, rodeado de guardaespaldas y sin siquiera mostrar gestos de humanidad.

“Jaldo debe poner una persona que genere confianza en la ciudadanía y no seguir apalancándose en el poder territorial que tiene Monteros”, finalizó.

