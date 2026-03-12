Lisandro Catalán pidió pasar el Caso Pelli a la Justicia Federal

El máximo referente del espacio libertario en Tucumán señaló que, al haber ocurrido la agresión en una Ruta Nacional contra un diputado de la Nación, el incidente no debería ser tratado por la justicia local. Además, puso en dudas el debido funcionamiento de dicho poder en Tucumán. “El peronismo gobierna hace cuarenta años y la justicia local fue nombrada por la clase política de las últimas cuatro décadas”, disparó.