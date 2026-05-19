Crimen en una celda en Los Pocitos: entre la perpetua y la absolución

Al darse cuenta de que él no había sido el autor del robo, los acusados atacaron a Víctor Hugo Herrera, que estaba profundamente dormido tras haber consumido varios de los psicofármacos que estaban en poder de los agresores. El trío lo agarró de los pies y, arrastrándolo, lo llevó hasta la letrina del calabozo. Según los testigos, la víctima estaba totalmente indefensa por el nivel de intoxicación que presentaba.