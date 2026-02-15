¿Las licencias médicas harán caer la reforma laboral de Javier Milei?

Estas modificaciones resultaron de extensas negociaciones entre el Gobierno y las empresas. En el esquema vigente, un trabajador con menos de 5 años de antigüedad y sin cargas de familia accede a una licencia paga de tres meses, y de seis meses si tiene cargas de familia. Si la antigüedad supera los cinco años, actualmente la licencia por enfermedad o accidente es de seis o 12 meses según el grupo familiar, y se paga el 100% del sueldo. La reforma elimina la extensión a 12 meses y el pago total, limitando la licencia a un máximo de seis meses y ajustando el porcentaje abonado.