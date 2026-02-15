Secciones
Política

¿Las licencias médicas harán caer la reforma laboral de Javier Milei?

Un ejemplo de Sturzenegger sobre un trabajador que se lesiona jugando al fútbol encendió luces de alarma. Si hay cambios en Diputados, la ley debe volver a la Cámara Alta.

HABLÓ DE MÁS. El ministro de Desregulación llevó a que se ponga la lupa sobre el nuevo sistema de licencias por enfermedad que marca la reforma. HABLÓ DE MÁS. El ministro de Desregulación llevó a que se ponga la lupa sobre el nuevo sistema de licencias por enfermedad que marca la reforma.
Hace 4 Hs

El proyecto de reforma laboral que el oficialismo logró aprobar en el Senado había pasado casi desapercibido en uno de sus aspectos: la reducción sustancial de los plazos de las licencias pagas y la redefinición del porcentaje salarial que percibirán los trabajadores ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo.

En el bloque legislativo de La Libertad Avanza reconocen que ese apartado había pasado “por debajo del radar” hasta el mismo día de la sesión en el Senado. Pero señalan que el tema cobró relevancia la mañana siguiente a la media sanción, cuando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó un ejemplo para explicar el alcance de la medida.

“Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, indicó. “La idea es que esto también apunta a reducir las licencias que se volvían prácticamente eternas, porque en la práctica no implicaban ningún costo para la parte que ingresaba en ese esquema”, agregó.

Reforma laboral y Ganancias: el costo fiscal se puede reducir a la mitad tras los cambios

Reforma laboral y Ganancias: el costo fiscal se puede reducir a la mitad tras los cambios

Dos miembros del Poder Ejecutivo reconocieron que ese ejemplo catapultó el tema de discusión a la agenda pública. “Se mandó una de más, como siempre”, afirmó una fuente del bloque de La Libertad Avanza a Infobae.

“Eso fue lo que calentó, como cada vez que sale a hablar Sturzenegger”, comentó un miembro del oficialismo. La molestia dentro del Gobierno no se debe al contenido del ejemplo, con el que están de acuerdo, sino a que no era el momento de instalar esa cuestión en la agenda pública.

Los especialistas en comunicación ya analizan cómo revertir la carga negativa que tuvo ese caso en los medios y en las redes. El Gobierno cuenta con más de una semana antes de que se trate esta cuestión en una sesión en el recinto, y La Libertad Avanza debe conseguir adhesiones en la Cámara de Diputados para que el proyecto remitido desde el Senado no sufra modificaciones.

Si se rechaza o modifica un solo título del proyecto, el oficialismo debe devolverlo a la Cámara alta, lo que demoraría la sanción definitiva de toda la reforma. Milei ya firmó el decreto para extender un día más el período de sesiones extraordinarias para que la reforma laboral pueda tener sanción el 28 de febrero, un día antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias en la que hablará Javier Milei.

El temor en el oficialismo es que la discusión que se generó sobre este punto desincentive a actores de la oposición dialoguista para avalar ese apartado. Una alta fuente reconoció al diraio porteño “Infobae” su preocupación por no poder conseguir los votos necesarios para ratificar ese punto.

Tras la media sanción de la reforma, el oficialismo afirmaba tener asegurados los votos para la aprobación en general y altas posibilidades para las votaciones en particular. Actualmente, esto no está garantizado: el primer bloque que expresó su desacuerdo fue el PRO, al pedir que se reincorpore el artículo que permite recibir el sueldo a través de una billetera virtual.

La CGT acelera los tiempos: cumbre de urgencia para definir un paro general contra la reforma laboral

La CGT acelera los tiempos: cumbre de urgencia para definir un paro general contra la reforma laboral

El bloque de Provincias Unidas mantiene serias diferencias con más aspectos del proyecto. “Vamos a marcar diferencias en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Con lo de las licencias por enfermedad no hay fisuras, nos oponemos”, remarcó uno de sus integrantes.

Las críticas sobre la modificación de las licencias surgen por lo que podría ocurrir en casos de enfermedades más graves y que no necesariamente tengan vínculo directo con el desempeño en el lugar de trabajo. Además, se discute si esto traerá mayor judicialización o no, un aspecto que el proyecto busca reducir. El abogado laboralista Julián de Diego afirmó que la reforma provocará una mayor cantidad de conflictos legales en las empresas.

Las nuevas reglas establecen límites de entre tres y seis meses para las licencias pagas, según si el trabajador tiene personas a cargo, y reducen los porcentajes de sueldo abonados durante la baja.

El texto prevé que, cuando la imposibilidad de trabajar derive de una actividad voluntaria y consciente que implicara un riesgo para la salud, el empleado percibirá el 50% de su remuneración básica. Este período será de tres meses si no tiene cargas de familia y de seis meses si las tuviera. Para situaciones donde no hubo voluntad ni conciencia del riesgo, el porcentaje de pago sube al 75%, manteniendo el mismo plazo de licencia.

Reforma laboral: por los incidentes frente al Congreso detuvieron a un tucumano y hay 15 prófugos

Reforma laboral: por los incidentes frente al Congreso detuvieron a un tucumano y hay 15 prófugos

Estas modificaciones resultaron de extensas negociaciones entre el Gobierno y las empresas. En el esquema vigente, un trabajador con menos de 5 años de antigüedad y sin cargas de familia accede a una licencia paga de tres meses, y de seis meses si tiene cargas de familia. Si la antigüedad supera los cinco años, actualmente la licencia por enfermedad o accidente es de seis o 12 meses según el grupo familiar, y se paga el 100% del sueldo. La reforma elimina la extensión a 12 meses y el pago total, limitando la licencia a un máximo de seis meses y ajustando el porcentaje abonado.

Temas Reforma laboral TucumánBuenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónPatricia BullrichFederico SturzeneggerLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Conflicto con la ley: “Reducir la edad de punibilidad opera como un efecto placebo

Conflicto con la ley: “Reducir la edad de punibilidad opera como un efecto placebo"

Raúl Ferrazzano: A los libertarios de Tucumán, menos Twitter y más gestión

Raúl Ferrazzano: "A los libertarios de Tucumán, menos Twitter y más gestión"

Efecto de la carta a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

Efecto de la "carta" a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

Cano: “El Gobierno declama modernidad, pero mantiene un registro de antecedentes vetusto”

Cano: “El Gobierno declama modernidad, pero mantiene un registro de antecedentes vetusto”

La dirigente Leila Gianni defendió su foto viral en bikini: “No hice nada de malo”

La dirigente Leila Gianni defendió su foto viral en bikini: “No hice nada de malo”

Lo más popular
Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo
1

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto
2

Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores
3

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza
4

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

5

Cambios clave para el control de la Mosca de la Fruta

Día de las Legumbres, según la FAO
6

Día de las Legumbres, según la FAO

Más Noticias
Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Rosgan 2026: precios del ternero rompen su récord y superan los U$S4 el kilo

Rosgan 2026: precios del ternero rompen su récord y superan los U$S4 el kilo

Diciembre con precipitaciones abundantes y reversión en el patrón de lluvias

Diciembre con precipitaciones abundantes y reversión en el patrón de lluvias

Recuperación hídrica: análisis de las precipitaciones entre septiembre de 2025 y enero de 2026

Recuperación hídrica: análisis de las precipitaciones entre septiembre de 2025 y enero de 2026

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

Día de las Legumbres, según la FAO

Día de las Legumbres, según la FAO

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro

Comentarios