Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0

Los regalos fueron tan oportunos como simbólicos. El primero lo firmó Renzo Tesuri, quizá el que más insistió en sostener el vínculo cuando el murmullo comenzaba a recorrer las tribunas. El segundo y el tercero llevaron la firma de Leandro Díaz: uno de penal y otro con una gran definición. El “Loco” suma cuatro goles y una asistencia en el campeonato, tres desde los doce pasos. El cuarto tanto fue obra de Nicolás Lamendola, que marcó su primero en el torneo y ratificó su gran momento. El broche ideal para una velada que terminó siendo mucho más plácida de lo que insinuaba el comienzo.