Reforma laboral: por los incidentes frente al Congreso detuvieron a un tucumano y hay 15 prófugos

Cayó Matías Enzo Roldán, alias "El Tucumano", uno de los principales acusados por la violencia en el Congreso durante la sesión por la reforma laboral. Roldán, sindicado como uno de los responsables de los ataques con bombas Molotov, fue identificado gracias a un tatuaje. El Ministerio de Seguridad ya identificó a 17 sospechosos por "violencia extrema".