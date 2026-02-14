La CGT acelera los tiempos: cumbre de urgencia para definir un paro general contra la reforma laboral

Tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el clima interno en la CGT pasó de la cautela a la ebullición. El triunvirato y la mesa chica decidieron adelantar para el lunes a las 16 una reunión clave del Consejo Directivo. El objetivo es debatir un paro nacional de 24 horas para el día en que el proyecto sea tratado en la Cámara de Diputados.