La CGT acelera los tiempos: cumbre de urgencia para definir un paro general contra la reforma laboral
El Consejo Directivo se reunirá el lunes de forma virtual. La conducción moderada se vio obligada a adelantar el debate ante la presión de las bases y el temor a quedar desbordada por los sectores más combativos.
Tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el clima interno en la CGT pasó de la cautela a la ebullición. El triunvirato y la mesa chica decidieron adelantar para el lunes a las 16 una reunión clave del Consejo Directivo. El objetivo es debatir un paro nacional de 24 horas para el día en que el proyecto sea tratado en la Cámara de Diputados.
Aunque el sector dialoguista prefería agotar la vía de la negociación parlamentaria, la estrategia cambió por dos factores determinantes:
- Presión desde abajo: varios gremios de peso ya planeaban ceses de actividades por cuenta propia, amenazando con dejar descolocada a la conducción oficial.
- El "factor Sturzenegger": las declaraciones del ministro de Desregulación sobre el recorte del 50% en los salarios por licencias de accidentes ajenos al trabajo (como lesiones jugando al fútbol) encendieron las alarmas por la pérdida de derechos individuales.
Mientras la conducción busca evitar nuevas fotos de violencia callejera tras los incidentes en el Senado, grupos como el Frente de Sindicatos Unidos (UOM, ATE, Aceiteros) ya se anticiparon al lanzar su propia medida de fuerza con movilización. La CGT ahora debe decidir si encabeza la protesta o cede el protagonismo a los sectores más radicalizados.