La dirigente Leila Gianni defendió su foto viral en bikini: “No hice nada de malo”
La actual concejala de La Libertad Avanza, ex militante kirchnerista, minimizó la polémica por sus redes sociales, ratificó su apoyo a la reforma laboral y denunció aumentos en los impuestos municipales de La Matanza.
Leila Gianni, concejala de La Libertad Avanza (LLA) en La Matanza y exfuncionaria de Capital Humano y exmilitante K, se refirió este jueves a la repercusión que generaron sus recientes publicaciones en redes sociales.
La abogada desestimó las críticas sobre su imagen y aprovechó la ocasión para cuestionar duramente la gestión del intendente Fernando Espinoza, poniendo el foco en la situación ambiental y la presión fiscal del distrito.
La defensa del posteo viral
Gianni explicó el contexto de la foto que la convirtió en tendencia, donde se la veía en una bañera acompañada por un fragmento de la canción “Mis noches de enero”, de Tan Biónica.
“No soy provocadora. Es una foto en bikini, no tiene nada de malo. No estoy delinquiendo”, sostuvo la dirigente libertaria al ser consultada sobre la imagen.
La funcionaria reivindicó su estilo directo y contrastó su perfil público con el de la expresidenta Cristina Kirchner.
“Tengan en cuenta que después tenías a señoras como la condenada, con la tobillera, con los rosarios de oro y las mejores carteras”, disparó Gianni, en diálogo con Infobae.
Asimismo, remarcó su rol como madre de cinco hijos y su trabajo territorial en zonas hostiles como argumento de su compromiso político, más allá de las redes.
Críticas a la gestión de residuos
La concejala también aclaró el sentido de otro video que circuló con fuerza, donde utilizaba la ironía para referirse a unas “lindas gomas” al inicio de la grabación.
Según Gianni, el objetivo era visibilizar la proliferación de “microbasurales” en La Matanza y la utilización de neumáticos pintados como política de espacio público por parte del municipio.
“Espinoza pasa la pala, detona todo, pero a todo le pone gomas. Tendría que poner una gomería el señor”, ironizó respecto a la administración local.
Denunció además que existen barrios “tomados por punteros” y que los vecinos viven con miedo ante la falta de respuestas estructurales del Ejecutivo local.
Aumento de tasas y presión fiscal
En el plano económico, Gianni alertó sobre el impacto de los impuestos municipales en el bolsillo de los contribuyentes matanceros durante el inicio de 2026.
La edil detalló que las tasas registraron aumentos de “entre 38 y 40 por ciento”, instrumentados a través de la suba de las bases imponibles.
Para graficar la situación, aportó datos concretos sobre los costos fijos en las zonas céntricas del partido.
“La tasa de servicios generales, que es el ABL, en San Justo estás pagando 150 mil pesos por mes”, aseguró la concejala.
Apoyo a la reforma laboral
Finalmente, Gianni celebró la reciente media sanción que la Cámara de Senadores otorgó al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.
Calificó a la legislación laboral previa, que data de 1974, como desactualizada frente a las nuevas formas de trabajo.
“Estoy muy feliz y orgullosa del gran trabajo que han hecho los senadores”, concluyó, ratificando su pertenencia al bloque oficialista pese a las internas locales.