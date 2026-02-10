Efecto de la "carta" a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

También pidieron mandar “un mensaje a la sociedad tucumana”. “Sus jueces están comprometidos con un servicio que busca el equilibrio entre la firmeza de la ley y la sensibilidad de la equidad. No somos espectadores del conflicto, sino servidores de una paz social que solo se logra cuando el ciudadano tiene la convicción de que fue tratado con respeto y dignidad. La justicia en nuestra provincia camina hacia una excelencia que nace de la íntima convicción ética de sus integrantes, trabajando día a día para que cada sentencia sea, además de técnica, profundamente legítima y humana. Destacamos además, muy especialmente, que hoy, por decisiones de quienes conducen nuestro Poder Judicial, contamos con todas las herramientas para ello. Para hacer justicia, con calidad y en tiempo razonable. Abogamos por lograrlo, con todos los buenos magistrados que tiene nuestro Poder Judicial, a quienes reivindicamos. Y pretendemos hacerlo con empeño, sin estridencias y sin manifestaciones fáciles”, concluyeron.