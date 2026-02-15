Secciones
Lunes, otra vez

Lunes, otra vez

Una carta inesperada incomodó a los inquilinos del Poder Judicial. Se perdió una gran oportunidad de abrir un debate y revisar comportamientos y necesidades de corregir o mejorar funcionamientos en la vida tribunalicia. Todo se acunó en los brazos de la eterna discusión tribunera de los Boca-River.

Federico Diego van Mameren
Federico Diego van Mameren Hace 2 Hs

Temas Reforma laboral TucumánBuenos AiresPoder Judicial de TucumánCharly GarcíaTafí del VallePoder Judicial de la NaciónRepública ArgentinaJulio Cortázar
