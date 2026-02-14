Reforma laboral y Ganancias: el costo fiscal se puede reducir a la mitad tras los cambios

La reciente media sanción de la reforma laboral en el Senado de la Nación no sólo abre la ruta a una transformación de las reglas de las relaciones laborales en el país, sino que puede redibujar por completo el escenario fiscal que el Poder Ejecutivo tenía en mente. Los cambios introducidos durante el debate legislativo alteraron la estructura de financiamiento y la recaudación proyectada, lo que puede generar un impacto directo en la distribución de recursos entre el Estado Nacional y las provincias. Cabe recordar que el texto todavía debe ser trabajo en Diputados.