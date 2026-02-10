Conflicto con la ley: “Reducir la edad de punibilidad opera como un efecto placebo"

Es fundamental aclarar, según el pronunciamiento de la Red, que la edad mínima de responsabilidad penal actual no significa impunidad para los ilícitos cometidos por menores. En la actualidad, las provincias ya cuentan con abordajes jurisdiccionales para adolescentes no punibles. En distritos como Tucumán, Buenos Aires y Entre Ríos, existen procesos y medidas que incluyen la privación de la libertad en centros socioeducativos de régimen cerrado para casos de delitos graves. “Por lo tanto, el sistema ya ofrece respuestas ante el conflicto, lo que refuerza la idea de que bajar la edad es, en realidad, una renuncia del Estado a diseñar políticas públicas integrales”, dijeron. En ese sentido exhortaron a los legisladores a que cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil se armonice con los estándares internacionales de derechos humanos y el corpus iuris del derecho de la niñez. Entre las recomendaciones técnicas más urgentes, la Red subraya la necesidad de incorporar un límite máximo a la pena de prisión y establecer mecanismos de revisión periódica para toda sanción privativa de la libertad. “No se trata de negar la responsabilidad de los jóvenes, sino de definirla en una clave distinta al castigo previsto para la adultez, priorizando la reinserción social”, remarcaron.