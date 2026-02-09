Raúl Ferrazzano: "A los libertarios de Tucumán, menos Twitter y más gestión"

Raúl Ferrazzano.
El fiscal de Estado adjunto de la Provincia, Raúl Ferrazzano, salió al cruce de los dirigentes de La Libertad Avanza en Tucumán. "A los libertarios de Tucumán, menos Twitter y más gestión. En vez de criticar ayuden a que su Gobierno nacional pague su deuda con la Provincia, reactive las obras y envíe la ayuda que necesitan los tucumanos", escribió en su posteo en la red social X.
En su crítica, el funcionario provincial no especificó nombres de libertarios. Más bien fue una reacción a los cuestionamientos que surgieron en los últimos días desde las huestes libertarias hacia la administración del gobernador, Osvaldo Jaldo.
