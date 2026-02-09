Secciones
Política

Raúl Ferrazzano: "A los libertarios de Tucumán, menos Twitter y más gestión"

El funcionario salió al cruce de los referentes que cuestionaron la administración del Gobierno tucumano.

Raúl Ferrazzano. Raúl Ferrazzano.
Hace 2 Hs

El fiscal de Estado adjunto de la Provincia, Raúl Ferrazzano, salió al cruce de los dirigentes de La Libertad Avanza en Tucumán. "A los libertarios de Tucumán, menos Twitter y más gestión. En vez de criticar ayuden a que su Gobierno nacional pague su deuda con la Provincia, reactive las obras y envíe la ayuda que necesitan los tucumanos", escribió en su posteo en la red social X.

En su crítica, el funcionario provincial no especificó nombres de libertarios. Más bien fue una reacción a los cuestionamientos que surgieron en los últimos días desde las huestes libertarias hacia la administración del gobernador, Osvaldo Jaldo

Temas TucumánCasa de Gobierno de TucumánRaúl Ferrazzano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Es constitucional: Ferrazzano respaldó el DNU que alivia a contratistas

"Es constitucional": Ferrazzano respaldó el DNU que alivia a contratistas

Vargas Aignasse y Ferrazzano cruzaron a Federico Pelli por el caso Espert: “¿De qué lado estás?”

Vargas Aignasse y Ferrazzano cruzaron a Federico Pelli por el caso Espert: “¿De qué lado estás?”

Lo más popular
Carta a los jueces ante quienes litigo
1

Carta a los jueces ante quienes litigo

Liberaron a Máximo Carreras, el otro acusado de atacar a Patricio Ledezma en Tafí del Valle
2

Liberaron a Máximo Carreras, el otro acusado de atacar a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos
3

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria
4

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

Tucumán, en alerta amarilla: se esperan lluvias en el inicio de la semana
5

Tucumán, en alerta amarilla: se esperan lluvias en el inicio de la semana

Causa Andis: procesaron a Diego Spagnuolo y a otros 18 implicados por el cobro de coimas
6

Causa Andis: procesaron a Diego Spagnuolo y a otros 18 implicados por el cobro de coimas

Más Noticias
Liberaron a Máximo Carreras, el otro acusado de atacar a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Liberaron a Máximo Carreras, el otro acusado de atacar a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Causa Andis: procesaron a Diego Spagnuolo y a otros 18 implicados por el cobro de coimas

Causa Andis: procesaron a Diego Spagnuolo y a otros 18 implicados por el cobro de coimas

Campero cuestionó a Jaldo y al peronismo: “Más de lo mismo en Tucumán, necesitamos un cambio”

Campero cuestionó a Jaldo y al peronismo: “Más de lo mismo en Tucumán, necesitamos un cambio”

Los cinco electrodomésticos que debes desenchufar de noche para bajar tu factura de luz

Los cinco electrodomésticos que debes desenchufar de noche para bajar tu factura de luz

Mariano Cuneo Libarona: El chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace

Mariano Cuneo Libarona: "El chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace"

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

Rechazo a la reforma laboral: la CGT desafiará el protocolo antipiquetes

Rechazo a la reforma laboral: la CGT desafiará el protocolo antipiquetes

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

Comentarios