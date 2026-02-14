Atlético Tucumán y el Día de los Enamorados: historias de amor en 25 de Mayo y Chile

A pocos metros se abrazan Iara y Marcos, quienes vienen juntos a la cancha desde el año pasado y tienen un ritual que mezcla romanticismo con ansiedad de hincha. “La cábala es darnos un beso cuando hacen gol”, cuenta Marcos con una sonrisa, aunque admiten con nostalgia que últimamente no han podido cumplir con esa tradición tanto como quisieran debido a la falta de goles. Igual, fuera del estadio, el amor y los besos sobran: Iara está embarazada de tres meses y el pequeño “decanito” —o “decanita”— ya dice presente en el José Fierro incluso antes de nacer.