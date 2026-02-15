Uno por uno: cómo jugaron los futbolistas de Atlético Tucumán en el 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto

Atlético Tucumán Tucumán consiguió una victoria necesaria y convincente en el Monumental. Con momentos de buen juego y una contundencia que marcó la diferencia, el equipo dejó atrás la racha sin triunfos y mostró señales de crecimiento. Estos fueron los rendimientos individuales en la goleada ante Estudiantes de Río Cuarto.
Luis Ingolotti (6)
Un espectador de lujo. Debido a la ineficacia del rival, prácticamente no tuvo intervenciones
Leonel Di Plácido (6)
Fue mejorando con el correr de los minutos. El centro del primer gol fue suyo. En la segunda parte se animó más en ataque y va recuperando su mejor nivel.
Gianluca Ferrari (6)
Salvo en la jugada del gol anulado a Estudiantes, controló bien a los delanteros. En el segundo tiempo prácticamente no fue exigido.
Gastón Suso (6)
Sobrio y práctico, no se complica. En el segundo tiempo tuvo poco trabajo.
Maximiliano Villa (6)
Al comienzo le costó en los retrocesos tras un par de proyecciones ofensivas. Le cometieron el penal. En el segundo tiempo el rival casi no atacó por su sector. Para no ser su puesto natural, cumplió.
Renzo Tesuri (7)
Con las ganas de siempre, se lo ve mucho más cómodo. Definió bien en el gol que le anularon y pide la pelota constantemente. Aunque no siempre lo abastecieron bien, terminó convirtiendo por estar cerca de la jugada.
Javier Domínguez (6)
Intenta ser la manija del equipo, pero está algo impreciso. Tiene buenas ideas; le falta mayor fineza en las ejecuciones. En el segundo tiempo mejoró, aunque puede dar más.
Kevin Ortiz (6)
Queda muy solo cuando Domínguez se proyecta, lo que hace que muchas veces llegue tarde a la marca y lo superen con facilidad. Flojo en la contención. Tras el segundo gol tuvo poco trabajo.
Nicolás Lamendola (7)
Participa siempre en ataque y, cuando hace falta, vuelve para colaborar en defensa. Es el más peligroso cuando aparece por la derecha. En el segundo tiempo intervino menos, pero aun así generó riesgo. Corrió hasta el final y tuvo su premio con el cuarto gol.
Leandro Díaz (7)
En la primera parte se lo vio lento y perdió varios duelos. Ejecutó bien el penal y soportó la presión del público. En el segundo tiempo subió dos marchas y en el tercero mostró todo su oficio.
Carlos Abeldaño (7)
Muy activo. En el cuerpo a cuerpo se anima con todos e incomoda siempre a la defensa rival. En el gol anulado ganó la posición y superó a su marcador con gran determinación.
Ezequiel Ham (-)
Entró con el equipo 2-0 arriba y el rival casi sin reacción. Manejó los tiempos en el medio y puede servirle para ganar confianza.
Martín Benitez (-)
Mostró pinceladas de su talento. Aportó pausa y dio buenos pases en profundidad.
Gabriel Compagnucci (-)
Entró muy participativo; la pidió siempre y aportó vértigo y aire fresco.
Lautaro Godoy (-)
Ingresó cuando restaban tres minutos. Se lo vio con ímpetu pero no tuvo tiempo de hacer nada.
Manuel Brondo (-)
Mismo caso de Godoy. Recibió algunos envíos en largo, chocó con los centrales pero su momento de entrar llegó muy tarde.