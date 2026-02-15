Secciones
DeportesAtlético Tucumán

Uno por uno: cómo jugaron los futbolistas de Atlético Tucumán en el 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto

Con eficacia en el área y mayor solidez colectiva, el equipo logró una victoria clave en el “José Fierro”. El análisis individual del triunfo

Uno por uno: cómo jugaron los futbolistas de Atlético Tucumán en el 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Hace 2 Hs

Atlético Tucumán Tucumán consiguió una victoria necesaria y convincente en el Monumental. Con momentos de buen juego y una contundencia que marcó la diferencia, el equipo dejó atrás la racha sin triunfos y mostró señales de crecimiento. Estos fueron los rendimientos individuales en la goleada ante Estudiantes de Río Cuarto. 

Luis Ingolotti (6)

Un espectador de lujo. Debido a la ineficacia del rival, prácticamente no tuvo intervenciones

Leonel Di Plácido (6)

Fue mejorando con el correr de los minutos. El centro del primer gol fue suyo. En la segunda parte se animó más en ataque y va recuperando su mejor nivel.

Gianluca Ferrari (6)

Salvo en la jugada del gol anulado a Estudiantes, controló bien a los delanteros. En el segundo tiempo prácticamente no fue exigido.

Gastón Suso (6)

Sobrio y práctico, no se complica. En el segundo tiempo tuvo poco trabajo.

Maximiliano Villa (6)

Al comienzo le costó en los retrocesos tras un par de proyecciones ofensivas. Le cometieron el penal. En el segundo tiempo el rival casi no atacó por su sector. Para no ser su puesto natural, cumplió.

Renzo Tesuri (7)

Con las ganas de siempre, se lo ve mucho más cómodo. Definió bien en el gol que le anularon y pide la pelota constantemente. Aunque no siempre lo abastecieron bien, terminó convirtiendo por estar cerca de la jugada.

Javier Domínguez (6)

Intenta ser la manija del equipo, pero está algo impreciso. Tiene buenas ideas; le falta mayor fineza en las ejecuciones. En el segundo tiempo mejoró, aunque puede dar más.

Kevin Ortiz (6)

Queda muy solo cuando Domínguez se proyecta, lo que hace que muchas veces llegue tarde a la marca y lo superen con facilidad. Flojo en la contención. Tras el segundo gol tuvo poco trabajo.

Nicolás Lamendola (7)

Participa siempre en ataque y, cuando hace falta, vuelve para colaborar en defensa. Es el más peligroso cuando aparece por la derecha. En el segundo tiempo intervino menos, pero aun así generó riesgo. Corrió hasta el final y tuvo su premio con el cuarto gol.

Leandro Díaz (7)

En la primera parte se lo vio lento y perdió varios duelos. Ejecutó bien el penal y soportó la presión del público. En el segundo tiempo subió dos marchas y en el tercero mostró todo su oficio.

Carlos Abeldaño (7)

Muy activo. En el cuerpo a cuerpo se anima con todos e incomoda siempre a la defensa rival. En el gol anulado ganó la posición y superó a su marcador con gran determinación.

Ezequiel Ham (-)

Entró con el equipo 2-0 arriba y el rival casi sin reacción. Manejó los tiempos en el medio y puede servirle para ganar confianza.

Martín Benitez (-)

Mostró pinceladas de su talento. Aportó pausa y dio buenos pases en profundidad.

Gabriel Compagnucci (-)

Entró muy participativo; la pidió siempre y aportó vértigo y aire fresco. 

Lautaro Godoy (-)

Ingresó cuando restaban tres minutos. Se lo vio con ímpetu pero no tuvo tiempo de hacer nada.

Manuel Brondo (-)

Mismo caso de Godoy. Recibió algunos envíos en largo, chocó con los centrales pero su momento de entrar llegó muy tarde.

Temas Leandro DíazMartín BenítezLeonel Di PlácidoNicolás LaméndolaRenzo TesuriGianluca FerrariEzequiel HamKevin Ortiz
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Atlético Tucumán: precios y horarios para la venta de entradas frente a Estudiantes (RC)

Atlético Tucumán: precios y horarios para la venta de entradas frente a Estudiantes (RC)

Las variantes tácticas que analiza Colace para quebrar la racha de Atlético Tucumán

Las variantes tácticas que analiza Colace para quebrar la racha de Atlético Tucumán

Estudiantes recibe a Barrio Parque en un duelo clave para escalar en la Conferencia Norte

Estudiantes recibe a Barrio Parque en un duelo clave para escalar en la Conferencia Norte

Athletico Paranaense vuelve a la carga por Cetré en medio de la pulseada con Boca

Athletico Paranaense vuelve a la carga por Cetré en medio de la pulseada con Boca

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Lo más popular
Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo
1

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto
2

Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores
3

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza
4

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

5

Cambios clave para el control de la Mosca de la Fruta

Día de las Legumbres, según la FAO
6

Día de las Legumbres, según la FAO

Más Noticias
Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Rosgan 2026: precios del ternero rompen su récord y superan los U$S4 el kilo

Rosgan 2026: precios del ternero rompen su récord y superan los U$S4 el kilo

Diciembre con precipitaciones abundantes y reversión en el patrón de lluvias

Diciembre con precipitaciones abundantes y reversión en el patrón de lluvias

Recuperación hídrica: análisis de las precipitaciones entre septiembre de 2025 y enero de 2026

Recuperación hídrica: análisis de las precipitaciones entre septiembre de 2025 y enero de 2026

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

Día de las Legumbres, según la FAO

Día de las Legumbres, según la FAO

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro

Comentarios