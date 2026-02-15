Recuerdos fotográficos: 1986. Unos 50 inadaptados agreden a Charly y a Pedro Aznar en Villa Luján
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
Por Roberto Delgado y Gustavo Grupalli
Fue el viernes 18 de abril de 1986 en Villa Luján. Charly García y Pedro Aznar volvían de Nueva York. Uno había grabado hacía poco su álbum “Clics modernos” y el otro había concluido su etapa con Pat Metheny. Los dos ex Serú Girán se habían encontrado en esa ciudad, y en una tarde compusieron seis canciones: tres de Charly y tres de Pedro, con aportes de uno y otro. Fue un “maxi.simple” o un “mini-álbum” que llamaron “Tango” y lo presentaron en Tucumán.
Aznar describía los temas: “Ángeles y predicadores... con una base papa owm mow mow con un toque after punk”; “Culpable eternamente, con una letra que es una especie de Cortázar, medio metafísico porteño y musicalmente con un estilo a lo Peter Gabriel”... y así hasta “Hablando a tu corazón”, el tema que conocía el público, que “no demostró entusiasmarse demasiado”, dice la crónica del domingo 20.
“Tanto que Charly preguntó más de una vez: ‘¿Qué pasa? ¿Así se divierten aquí?”.
La mayoría de los 5.000 asistentes, no obstante, escuchó respetuosamente ese “Tango”, añade el cronista, “salvo unos 50 que se encargaron de arruinar la fiesta. Primero tiraron pelotas de papel al escenario; después se empujaron (ahí García los paró y les dijo que dejen de portarse “como unos tarados”) y hacia el final llovieron escupitajos y trapos sobre los músicos, que a pesar de eso, volvieron para el bis. Fue la debacle: los plomos tuvieron que bajar a varios del escenario; siguieron escupiendo e insultando y Charly se ‘enganchó’, contestándoles con gestos obscenos primero y después escupiéndole en la cara al que le tiró abajo un micrófono”.
El productor Daniel Grinbank dio por terminado el show y “García se despidió con un corte de manga”.
El resto de la gente (los 4.950), ajena a todo, se quedó parada, no lo podía creer, concluye la crónica. “Sólo atinó a aplaudir cuando la policía, por fin, entró a dispersar a esta ‘barra brava’ del rock”.