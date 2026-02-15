Recuerdos fotográficos: 1986. Unos 50 inadaptados agreden a Charly y a Pedro Aznar en Villa Luján

La mayoría de los 5.000 asistentes, no obstante, escuchó respetuosamente ese “Tango”, añade el cronista, “salvo unos 50 que se encargaron de arruinar la fiesta. Primero tiraron pelotas de papel al escenario; después se empujaron (ahí García los paró y les dijo que dejen de portarse “como unos tarados”) y hacia el final llovieron escupitajos y trapos sobre los músicos, que a pesar de eso, volvieron para el bis. Fue la debacle: los plomos tuvieron que bajar a varios del escenario; siguieron escupiendo e insultando y Charly se ‘enganchó’, contestándoles con gestos obscenos primero y después escupiéndole en la cara al que le tiró abajo un micrófono”.