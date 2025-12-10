Con resistencia, la agenda de la Legislatura se centra en la reforma electoral

La semana pasada, el vicegobernador aseguró que con la reducción de los acoples hubo consenso “casi en su totalidad” para que el tope sea la cantidad de bancas en juego en los espacios legislativos, provinciales y municipales. Es decir que cada candidato a gobernador tendría su nómina oficial y podría hacer acuerdos con hasta 12 listas por la Sección Este, 18 por la Sección Oeste y 19 por la Capital. Y a nivel municipal ocurriría algo similar: cada postulante a intendente tendría su lista y podría anexar tantas nóminas como bancas de concejales haya en juego (18 en San Miguel de Tucumán; 12 en Banda del Río Salí; y 10 en Yerba Buena, por ejemplo). La oposición, por su parte, propone algo mucho más acotado: un máximo de cinco listas colectoras.