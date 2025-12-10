Secciones
Política

Con resistencia, la agenda de la Legislatura se centra en la reforma electoral

Son más de 50 los proyectos que están siendo analizados por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Se avizora una reunión conjunta la próxima semana.

EN ANÁLISIS. Antes de viajar, Acevedo encomendó las tareas de reforma. EN ANÁLISIS. Antes de viajar, Acevedo encomendó las tareas de reforma.
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 4 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio

Con resistencia dentro del oficialismo provincial y con objeciones del arco opositor, la Legislatura comenzó con el estudio de más de 50 iniciativas para avanzar con la reforma electoral. La intención es sancionar los asuntos que se acordaron con la Casa de Gobierno: limitación de los acoples, paridad de género, “Ficha Limpia” y puntaje para los docentes que sean autoridad de mesa en las elecciones. Extraoficialmente se mencionó que se podría sesionar el jueves 18, pero hay fuertes contrapuntos en los primeros dos temas y poco tiempo para trabajar los dictámenes.

Con el vicegobernador Miguel Acevedo de misión oficial en Chile por el Corredor Bioceánico Central, el trabajo referido a las reformas políticas acordadas con el gobernador Osvaldo Jaldo lo están impulsado los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales, y de Legislación General: Carolina Vargas Aignasse y Gerónimo Vargas Aignasse, respectivamente. Mientras realizan trabajos internos en sus comité, se analiza una reunión conjunta. Se dijo primero que podría ser mañana, pero finalmente se llevaría a cabo el lunes. De haber acuerdos y dictámenes, no se descarta pautar una reunión de Labor Parlamentaria horas más tarde.

Cuatro ejes generales

Fuentes legislativas indicaron que, hasta que se lleve a cabo la reunión conjunta, el trabajo se realizará de manera interna. Aparentemente, se estudiarán todas las iniciativas presentadas sobre los cuatro ejes que se acordaron modificar en la cumbre que hubo en la Casa de Gobierno con la intención de sacar un dictamen conjunto de cada tema bajo análisis. Sin embargo, hay resistencia y miradas dispares.

Reforma electoral: ACDE Tucumán advirtió que será un "maquillaje" y pidió suspender el debate legislativo

Reforma electoral: ACDE Tucumán advirtió que será un maquillaje y pidió suspender el debate legislativo

La semana pasada, el vicegobernador aseguró que con la reducción de los acoples hubo consenso “casi en su totalidad” para que el tope sea la cantidad de bancas en juego en los espacios legislativos, provinciales y municipales. Es decir que cada candidato a gobernador tendría su nómina oficial y podría hacer acuerdos con hasta 12 listas por la Sección Este, 18 por la Sección Oeste y 19 por la Capital. Y a nivel municipal ocurriría algo similar: cada postulante a intendente tendría su lista y podría anexar tantas nóminas como bancas de concejales haya en juego (18 en San Miguel de Tucumán; 12 en Banda del Río Salí; y 10 en Yerba Buena, por ejemplo). La oposición, por su parte, propone algo mucho más acotado: un máximo de cinco listas colectoras.

¿Paridad sólo en listas?

La paridad de género es otro de los temas que mantiene inquietos a muchos dirigentes del peronismo. En el entorno del vicegobernador aseguraron que buscan una alternancia del 100%, intercalando mujeres y hombres, y que los reemplazos se cubran con dirigentes del mismo género saliente. Pero hay diferentes iniciativas presentadas al respecto: algunas apuntan a la paridad en las listas y otras a la del cuerpo legislativo. Trascendió que esto último podría ser de difícil aplicación debido al sistema de acoples.

“Los tucumanos merecíamos una reforma de fondo y lo que propone el oficialismo es maquillaje electoral”

“Los tucumanos merecíamos una reforma de fondo y lo que propone el oficialismo es maquillaje electoral”

En cuanto al reemplazo de los legisladores, hay opiniones dispares. Viene sonando que la paridad podría correr solamente para el armado de las listas, pero no si quienes resultan electos renuncian antes de asumir. Es algo que se debe dialogar con el Poder Ejecutivo, según reconocieron fuentes legislativas. También se mencionó que hay dirigentes del interior que buscarían tener una audiencia con el gobernador en estos días porque no están de acuerdo con la limitación de los acoples como se plantea.

Desilusión opositora

En la oposición, en tanto, se expresan desilusionados porque inicialmente se habló de eliminación de los acoples o una reducción más acotada, así como la implementación de una boleta única electrónica para dejar atrás los votos partidarios. De todos modos, aguardan expectantes los posibles cambios que se puedan llegar a consensuar dado que pueden ser un primer paso para otras modificaciones que se pueden llevar a cabo a futuro.

“Esperábamos mucho más”, reconoció Claudio Viña, presidente del bloque Compromiso Tucumán. Repasó que hubo “una serie de anuncios rimbombantes” que incluyó una posible reforma de la Constitución, y consideró que -en contraste- lo que se planea tratar en el recinto terminan siendo temas que podrían haberse dado en cualquier momento ya que no son modificaciones de fondo.

El titular de Nueva Fuerza, incluso, deslizó la posibilidad de no concurrir al recinto si es que los dictámenes que acuerden por las reformas son lo suficientemente sustanciosos. “No queremos ser parte de una puesta en escena, de un maquillaje al sistema electoral tucumano que tiene muchísimas deficiencias y que con esto simplemente lo vamos a estar retocando para una fiesta, pero no para una elección de autoridades”, declaró en diálogo con LG PLAY.

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

También de modo muy crítico ya se expresaron los radicales Manuel Courel (Cambia Tucumán) y Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán), quienes dijeron incluso que se sienten engañados porque la Cámara pregonó la implementación de la boleta única electrónica, incluso con viajes a Salta y capacitaciones. “Rescato que el vicegobernador tenía intenciones (de hacer reformas), pero hubo un grupo de legisladores del interior, principalmente (Sergio) Mansilla y también el ministro del Interior, Darío Monteros, que fueron los principales opositores de que haya algún cambio”, dijo Courel.

Temas TucumánHonorable Legislatura de TucumánOsvaldo JaldoGerónimo Vargas AignasseSergio MansillaCarolina Vargas AignasseMiguel AcevedoReforma política
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Legislatura: cambio de autoridades de una comisión clave para la reforma política que se viene

Legislatura: cambio de autoridades de una comisión clave para la reforma política que se viene

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

La modernización del Estado tucumano sin licitación generó controversias en la Legislatura

La modernización del Estado tucumano sin licitación generó controversias en la Legislatura

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri

Lo más popular
Vacaciones 2026: cuánto saldrá pasar el verano en las playas de Brasil
1

Vacaciones 2026: cuánto saldrá pasar el verano en las playas de Brasil

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo
2

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Vacaciones 2026: descubrí el rincón de la Costa Atlántica que une mar, campo y relax
3

Vacaciones 2026: descubrí el rincón de la Costa Atlántica que une mar, campo y relax

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos
4

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos

5

Cartas de lectores: Esteban Bullrich

6

Cartas de lectores: excepcional

Más Noticias
Vacaciones 2026: cuánto saldrá pasar el verano en las playas de Brasil

Vacaciones 2026: cuánto saldrá pasar el verano en las playas de Brasil

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Vacaciones 2026: descubrí el rincón de la Costa Atlántica que une mar, campo y relax

Vacaciones 2026: descubrí el rincón de la Costa Atlántica que une mar, campo y relax

42 años después, ¿qué queda por resolver en la democracia argentina?

42 años después, ¿qué queda por resolver en la democracia argentina?

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Recuerdos fotográficos: 1943. Corridas de toros en el Solar de los Deportes “santo”

Recuerdos fotográficos: 1943. Corridas de toros en el Solar de los Deportes “santo”

Efemérides del 9 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 9 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios