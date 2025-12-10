Con resistencia, la agenda de la Legislatura se centra en la reforma electoral

Con resistencia dentro del oficialismo provincial y con objeciones del arco opositor, la Legislatura comenzó con el estudio de más de 50 iniciativas para avanzar con la reforma electoral. La intención es sancionar los asuntos que se acordaron con la Casa de Gobierno: limitación de los acoples, paridad de género, “Ficha Limpia” y puntaje para los docentes que sean autoridad de mesa en las elecciones. Extraoficialmente se mencionó que se podría sesionar el jueves 18, pero hay fuertes contrapuntos en los primeros dos temas y poco tiempo para trabajar los dictámenes.
Con el vicegobernador Miguel Acevedo de misión oficial en Chile por el Corredor Bioceánico Central, el trabajo referido a las reformas políticas acordadas con el gobernador Osvaldo Jaldo lo están impulsado los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales, y de Legislación General: Carolina Vargas Aignasse y Gerónimo Vargas Aignasse, respectivamente. Mientras realizan trabajos internos en sus comité, se analiza una reunión conjunta. Se dijo primero que podría ser mañana, pero finalmente se llevaría a cabo el lunes. De haber acuerdos y dictámenes, no se descarta pautar una reunión de Labor Parlamentaria horas más tarde.
Cuatro ejes generales
Fuentes legislativas indicaron que, hasta que se lleve a cabo la reunión conjunta, el trabajo se realizará de manera interna. Aparentemente, se estudiarán todas las iniciativas presentadas sobre los cuatro ejes que se acordaron modificar en la cumbre que hubo en la Casa de Gobierno con la intención de sacar un dictamen conjunto de cada tema bajo análisis. Sin embargo, hay resistencia y miradas dispares.
La semana pasada, el vicegobernador aseguró que con la reducción de los acoples hubo consenso “casi en su totalidad” para que el tope sea la cantidad de bancas en juego en los espacios legislativos, provinciales y municipales. Es decir que cada candidato a gobernador tendría su nómina oficial y podría hacer acuerdos con hasta 12 listas por la Sección Este, 18 por la Sección Oeste y 19 por la Capital. Y a nivel municipal ocurriría algo similar: cada postulante a intendente tendría su lista y podría anexar tantas nóminas como bancas de concejales haya en juego (18 en San Miguel de Tucumán; 12 en Banda del Río Salí; y 10 en Yerba Buena, por ejemplo). La oposición, por su parte, propone algo mucho más acotado: un máximo de cinco listas colectoras.
¿Paridad sólo en listas?
La paridad de género es otro de los temas que mantiene inquietos a muchos dirigentes del peronismo. En el entorno del vicegobernador aseguraron que buscan una alternancia del 100%, intercalando mujeres y hombres, y que los reemplazos se cubran con dirigentes del mismo género saliente. Pero hay diferentes iniciativas presentadas al respecto: algunas apuntan a la paridad en las listas y otras a la del cuerpo legislativo. Trascendió que esto último podría ser de difícil aplicación debido al sistema de acoples.
En cuanto al reemplazo de los legisladores, hay opiniones dispares. Viene sonando que la paridad podría correr solamente para el armado de las listas, pero no si quienes resultan electos renuncian antes de asumir. Es algo que se debe dialogar con el Poder Ejecutivo, según reconocieron fuentes legislativas. También se mencionó que hay dirigentes del interior que buscarían tener una audiencia con el gobernador en estos días porque no están de acuerdo con la limitación de los acoples como se plantea.
Desilusión opositora
En la oposición, en tanto, se expresan desilusionados porque inicialmente se habló de eliminación de los acoples o una reducción más acotada, así como la implementación de una boleta única electrónica para dejar atrás los votos partidarios. De todos modos, aguardan expectantes los posibles cambios que se puedan llegar a consensuar dado que pueden ser un primer paso para otras modificaciones que se pueden llevar a cabo a futuro.
“Esperábamos mucho más”, reconoció Claudio Viña, presidente del bloque Compromiso Tucumán. Repasó que hubo “una serie de anuncios rimbombantes” que incluyó una posible reforma de la Constitución, y consideró que -en contraste- lo que se planea tratar en el recinto terminan siendo temas que podrían haberse dado en cualquier momento ya que no son modificaciones de fondo.
El titular de Nueva Fuerza, incluso, deslizó la posibilidad de no concurrir al recinto si es que los dictámenes que acuerden por las reformas son lo suficientemente sustanciosos. “No queremos ser parte de una puesta en escena, de un maquillaje al sistema electoral tucumano que tiene muchísimas deficiencias y que con esto simplemente lo vamos a estar retocando para una fiesta, pero no para una elección de autoridades”, declaró en diálogo con LG PLAY.
También de modo muy crítico ya se expresaron los radicales Manuel Courel (Cambia Tucumán) y Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán), quienes dijeron incluso que se sienten engañados porque la Cámara pregonó la implementación de la boleta única electrónica, incluso con viajes a Salta y capacitaciones. “Rescato que el vicegobernador tenía intenciones (de hacer reformas), pero hubo un grupo de legisladores del interior, principalmente (Sergio) Mansilla y también el ministro del Interior, Darío Monteros, que fueron los principales opositores de que haya algún cambio”, dijo Courel.