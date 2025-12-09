Secciones
Suscribite
Ingresar
Opinión
Columnas
Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Gustavo Rodríguez
Hace 9 Hs
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Santiago del Estero
Salta
Perú
Colombia
Osvaldo Jaldo
WhatsApp
Muhammad Ali
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales
La IA nos superará en “todo”, pero nunca sentirá ni el amor ni el dolor
Einstein y la curvatura de la luz
Recuerdos fotográficos: 1840-1841. La estremecedora historia de la heroína del Bracho
Recuerdos fotográficos: Años 40, copetines y bailes mañaneros en “El Galeón”
Lo más popular
Vacaciones 2026: los principales precios para veranear en la Costa Atlántica
El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua
Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas
El Mundial 2026 y el final de una era: ¿puede seguir siendo especial con 48 selecciones?
¿Y si los artistas de Spotify en realidad no tienen edad?
La crisis de un transporte público fragmentado
Más Noticias
Vacaciones 2026: los principales precios para veranear en la Costa Atlántica
El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua
Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas
Salarios en alimentos o especias: el punto más llamativo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno
“París era una fiesta”, hace 77 años
Prueba: expectativa por el nuevo bono en dólares que emitirá el Gobierno nacional
Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Últimas noticias
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más