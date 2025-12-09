Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

La figura de Baba Vanga vuelve a ocupar titulares a partir de una inquietante predicción que habría hecho para el año 2026. Sus seguidores sostienen que esta visión, una de las más comentadas de los últimos meses, anticipa un escenario que podría alterar el curso global de manera inesperada.
Aunque los detalles generan más preguntas que respuestas, la profecía apunta a un hecho de gran impacto que, según quienes estudian sus mensajes, podría marcar un antes y un después. La falta de precisiones y el aura enigmática que rodea a la vidente sólo aumentan el temor y la curiosidad en torno a lo que podría suceder.
Vale aclarar, que detrás del impacto mediático no existe un registro oficial ni verificado de sus predicciones. Baba Vanga no dejó escritos, ni cuadernos, ni compilaciones formales. La mayoría del material que circula proviene de relatos orales, interpretaciones libres o listas que surgieron décadas después de su muerte. Por eso, muchos especialistas señalan que sus presuntos vaticinios suelen ser ambiguos y adaptables.
Qué dijo Baba Vanga sobre el 2026: la inquietante profecía
Las predicciones de Baba Vanga vuelven a generar atención en redes sociales y medios cada vez que se aproxima un nuevo año. De cara a 2026, la vidente búlgara anunció la llegada de extraterrestres a la Tierra y el supuesto primer contacto de la humanidad con una civilización más avanzada.
“El pronóstico de Baba Vanga indica que en 2026 podría producirse el primer contacto con vida extraterrestre. Afirmó que una nave espacial masiva se aproximaría a nuestro planeta y permitiría la comunicación con una civilización avanzada”, publicó el sitio Space and Technology en su cuenta de X, en un mensaje que avivó el debate.
Aunque desde hace décadas se especula sobre la presencia de otros seres en el espacio, la ciencia sostiene que nunca hubo contacto con los habitantes terrestres. No obstante, la reciente llegada del cometa interestelar 3I/ATLAS reavivó la discusión pública sobre lo que existe más allá de nuestra galaxia, motivo por el cual esta profecía de Baba Vanga tuvo fuerte repercusión entre los usuarios.
Las predicciones de Baba Vanga que supuestamente se cumplieron
Aunque no existen registros escritos directos de sus visiones (gran parte de lo que se le atribuye proviene de testimonios orales recopilados tras su muerte), varias de sus supuestas profecías suelen citarse como “aciertos”. A continuación, algunas de las predicciones más conocidas que se le atribuyen y que, según sus seguidores, habrían coincidido con hechos históricos concretos.
Hundimiento del submarino Kursk (2000). Se afirma que Baba Vanga predijo que “Kursk será cubierto por agua” años antes del accidente marítimo en el que murieron los 118 tripulantes del submarino ruso.
Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Una de las predicciones más famosas atribuidas a ella la menciona diciendo que “los hermanos americanos caerán tras ser atacados por aves de acero”, frase que muchos interpretan como una alusión a los aviones que impactaron las Torres Gemelas.
La elección de un presidente afroamericano en Estados Unidos. Se le atribuye haber previsto que el país elegiría un presidente negro, lo que muchos asocian con la elección de Barack Obama en 2008.
El asesinato de la ex primera ministra de India Indira Gandhi (1984). Según allegados, Vanga habría descrito una visión sobre “una mujer vestida de color naranja-amarillo envuelta en humo y fuego”, detalle que coincidiría con el sari que llevaba Gandhi el día de su muerte.