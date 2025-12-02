“Los tucumanos merecíamos una reforma de fondo y lo que propone el oficialismo es maquillaje electoral”

La discusión por la reforma electoral sumó un fuerte contrapunto político luego de que la legisladora Silvia Elías de Pérez manifestara su “profunda desilusión” con el proyecto impulsado por el oficialismo. Según señaló en una charla con LA GACETA, la propuesta finalmente presentada limita de manera mínima los acoples y desestima cambios de fondo, como la implementación de la boleta única electrónica.