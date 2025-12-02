“Los tucumanos merecíamos una reforma de fondo y lo que propone el oficialismo es maquillaje electoral”

La discusión por la reforma electoral sumó un fuerte contrapunto político luego de que la legisladora Silvia Elías de Pérez manifestara su “profunda desilusión” con el proyecto impulsado por el oficialismo. Según señaló en una charla con LA GACETA, la propuesta finalmente presentada limita de manera mínima los acoples y desestima cambios de fondo, como la implementación de la boleta única electrónica.
Elías de Pérez sostuvo que durante los últimos meses existía un clima de consenso amplio para avanzar en una transformación más profunda del sistema electoral, tanto entre oficialistas como opositores. Sin embargo, afirmó que en las últimas semanas se produjo un giro impulsado por el Ejecutivo provincial. “El gobernador cambió de parecer y envió otras instrucciones”, advirtió.
La legisladora cuestionó especialmente la reducción planteada para los acoples. Explicó que, en Capital, donde en la última elección el oficialismo presentó 20 listas acopladas, la reforma permitiría llevar la lista oficial más 19 acoples. “¿De qué cambio estamos hablando?”, señaló al remarcar que la modificación “es meramente cosmética”.
Según indicó, en la Legislatura se había trabajado en otro sentido: avanzar hacia un sistema de boleta única electrónica, con reuniones, simulaciones y acuerdos preliminares con referentes de Salta, provincia que ya utiliza ese mecanismo. Sin embargo, aseguró que ese camino fue descartado. “Esto claramente tiene el sello de Casa de Gobierno”, planteó.
Respecto de otros puntos incluidos en la reforma -como paridad de género o ficha limpia-, manifestó que resultan positivos, pero insuficientes frente a las expectativas generadas. Recordó que su espacio impulsó reiteradamente iniciativas vinculadas a ficha limpia, pero remarcó que ahora estos avances funcionan como “un maquillaje para disimular lo que no se quiere tocar”.
La legisladora también se refirió al debate por el Presupuesto 2026 y señaló que el proyecto “oculta parte de los números”, especialmente los fondos destinados a comunas rurales. Cuestionó además la delegación de facultades al Ejecutivo para mover partidas y contraer préstamos sin un análisis previo de la Legislatura.
En ese marco, sostuvo que la provincia “merecía una reforma electoral de fondo” y lamentó que, según su visión, la oportunidad “quede frustrada por decisiones tomadas fuera de la Legislatura”.