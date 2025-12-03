Secciones
Política

Reforma electoral: ACDE Tucumán advirtió que será un "maquillaje" y pidió suspender el debate legislativo

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) cuestionó el consenso legislativo para mantener el sistema de acoples pese a las promesas del gobernador Jaldo.

HACIENDO FILA. Los tucumanos volverán a las urnas, esta vez, para renovar cuatro bancas a diputado nacional. HACIENDO FILA. Los tucumanos volverán a las urnas, esta vez, para renovar cuatro bancas a diputado nacional.
03 Diciembre 2025

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) de Tucumán emitió un contundente comunicado en el que manifiesta su "gran preocupación" ante el inminente tratamiento de lareforma del sistema electoralen la Legislatura provincial, previsto para el próximo 18 de diciembre. Bajo el título “Ni Cambio, ni reforma del sistema Electoral”, la entidad empresarial denunció que una mayoría de legisladores habrían pactado mantener el actual esquema de votación con "pequeños retoques", incumpliendo las promesas de eliminar los acoples.

Según advirtieron desde ACDE, la información que circula indica que existe un consenso entre varios miembros de la Cámara, incluido su presidente, para que "todo siga igual". La organización recordó las declaraciones del gobernador Osvaldo Jaldo -publicadas el pasado 18 de enero de 2025- en las que aseguraba que el polémico sistema de acoples sería eliminado.

"Todo lo que dijo el gobernador quedó en la nada", sentenciaron desde la entidad, al acusar a gran parte de los 49 legisladores de actuar como una "verdadera casta" cuyo único objetivo es "perpetuarse en la vida política de la provincia".

Críticas al sistema actual y el rechazo a la Boleta Única

El comunicado fue lapidario con el régimen electoral vigente en Tucumán, calificándolo de "caro, engorroso, clientelar, poco transparente y contrario al medio ambiente", además de señalar su falta de representatividad real.

ACDE lamentó que la Legislatura haya desestimado la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que ya fue utilizado con éxito en las elecciones nacionales recientes y que demostró ser "mucho más eficiente". Además criticaron la claudicación respecto a la Boleta Electrónica, otra alternativa que quedó descartada.

Pedido de prórroga y llamado al debate público

Ante la posibilidad de que la reforma se apruebe en dos semanas a espaldas de la ciudadanía, la organización solicitó formalmente que se prorrogue el tratamiento del tema para el próximo año.

"Consideramos que la Legislatura, erróneamente, decidiría nuestros destinos y nuestra forma de votar en el futuro sin un amplio debate público", expresaron. La propuesta de ACDE es abrir el juego a la sociedad mediante reuniones con especialistas, el análisis de sistemas exitosos en otras provincias e incluso la realización de un referéndum para conocer la opinión de los votantes.

Transparencia y Ética Pública

El reclamo empresarial no se limitó a lo electoral. También exigieron la sanción de una Ley de Información Pública, al recordar que Tucumán es una de las tres únicas provincias del país que aún no cuenta con esta normativa. A su vez, pidieron una Ley de Ética Pública que prohíba el nepotismo y la sucesión de cargos entre parientes.

"Si no se abriera el debate será que no quieren hacerlo", concluyó el texto, al advertir que aprobar la ley tal como está planteada sería legislar "en desmedro de un pueblo que se cansó de estos privilegios". Para ACDE, solo un sistema superador y consensuado permitirá recuperar la confianza en una política que, con estas acciones, vuelve a ser "denostada".

Temas TucumánOsvaldo JaldoCasa de Gobierno de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

“Los tucumanos merecíamos una reforma de fondo y lo que propone el oficialismo es maquillaje electoral”

“Los tucumanos merecíamos una reforma de fondo y lo que propone el oficialismo es maquillaje electoral”

La Legislatura sancionó el Presupuesto 2026 por amplia mayoría

La Legislatura sancionó el Presupuesto 2026 por amplia mayoría

Operativo DNI en verano: tres días para renovar documentos y pasaportes en el Complejo Belgrano

Operativo DNI en verano: tres días para renovar documentos y pasaportes en el Complejo Belgrano

Gladys Medina presidirá el bloque Independencia en la Cámara de Diputados

Gladys Medina presidirá el bloque Independencia en la Cámara de Diputados

Lo más popular
Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
1

Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados
2

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados

El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto
3

El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto

Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital
4

Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital

Protesta de trabajadores de Uber, DiDi y Cabify: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”
5

Protesta de trabajadores de Uber, DiDi y Cabify: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”

Fernando Juri, sobre Uber, DiDi y Cabify: “No le quitamos el trabajo a nadie; estamos dando un marco legal a una actividad que ya existe”
6

Fernando Juri, sobre Uber, DiDi y Cabify: “No le quitamos el trabajo a nadie; estamos dando un marco legal a una actividad que ya existe”

Más Noticias
El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto

El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto

Fernando Juri, sobre Uber, DiDi y Cabify: “No le quitamos el trabajo a nadie; estamos dando un marco legal a una actividad que ya existe”

Fernando Juri, sobre Uber, DiDi y Cabify: “No le quitamos el trabajo a nadie; estamos dando un marco legal a una actividad que ya existe”

Catalán, tras reunirse con Jaldo: “Que haya elecciones con 100 boletas en el cuarto oscuro es una anomalía que no podemos aceptar”

Catalán, tras reunirse con Jaldo: “Que haya elecciones con 100 boletas en el cuarto oscuro es una anomalía que no podemos aceptar”

San Miguel de Tucumán proyecta su ciudad del futuro: “Por primera vez vamos a poder diseñarla, no sólo normarla”

San Miguel de Tucumán proyecta su ciudad del futuro: “Por primera vez vamos a poder diseñarla, no sólo normarla”

Regulación de Uber, DiDi y Cabify en la capital: “Lo que se busca es limitar que haya flotillas”

Regulación de Uber, DiDi y Cabify en la capital: “Lo que se busca es limitar que haya flotillas”

Protesta de trabajadores de Uber, DiDi y Cabify: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”

Protesta de trabajadores de Uber, DiDi y Cabify: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”

Pidieron la indagatoria y la detención del sospechoso de tráfico de influencias en la Cámara Federal

Pidieron la indagatoria y la detención del sospechoso de tráfico de influencias en la Cámara Federal

Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital

Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital

Comentarios