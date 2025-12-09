Cartas de lectores: Esteban Bullrich

En un programa del periodista Pagni me sorprendió la presencia de Esteban Bullrich como invitado junto a Enrique Morad y Jorge Colina, con quienes trabaja en un proyecto sobre la provincia de Buenos Aires. Me emocionó ver a quien conocí y valoré en mi paso por el PRO. Me viene a la memoria una nota que leí de Gonzalo Tanoira, director de la Citrícola San Miguel donde Esteban era Director comercial de la división de fruta fresca, de la mayor exportadora de cítricos del hemisferio sur. En esa oportunidad, Esteban le comunica a su amigo: “Me voy de San Miguel”. “Quería que fueras el primero en saberlo”, me dijo. Reaccioné: “Vos estás loco, ‘Burro’ “- el “Burro” para sus amigos del colegio-. Él me respondió: “¿Sabés qué pasa, ‘Talo’? si a este país no lo reconstruimos desde adentro, no va a salir nunca a flote. Estamos en medio de una terrible crisis; tenemos que meternos dentro del sistema político para poder tener un país viable. Acabo de ser padre (Luz en ese entonces tenía un año) y le quiero dejar a ella un país mejor”. En el 2001 comenzó su carrera política en Recrear, con López Murphy. Entre 2005 y 2007 fue diputado nacional. Luego asumió como ministro de Desarrollo Social en CABA hasta 2009. Entre 2009 y 2010 fue diputado nacional por el PRO, pasando al Ejecutivo porteño como ministro de Educación de CABA. En 2015 fue nombrado ministro de Educación y Deportes de la Nación. En 2017 encabezó la lista de senadores nacionales de Cambiemos en provincia de Bs As imponiéndose sobre la lista liderada por Cristina Kircher. En diciembre de 2021, renuncia a su banca por enfermedad, no quiso terminar su mandato. Hoy a pesar de su imposibilidad para hablar, logra comunicar sus ideas a través de su libro “Una nueva Buenos Aires” donde expone su experiencia como senador, para sacar la pobreza, la desigualdad, la falta de cultura, el clientelismo y la inseguridad desgarradora de la provincia. A pesar de todo lo vivido, continua con esperanzas para lograr ese cambio. Admiro su resiliencia, su generosidad y fuerza moral invitando a los argentinos a seguir su ejemplo.