La modernización del Estado tucumano sin licitación generó controversias en la Legislatura

La oposición consideró positiva la propuesta, pero no el modo ni que se incluya en el Presupuesto.

El Presupuesto 2026, que prevé gastos por casi $5 billones para el funcionamiento de todo el Estado provincial y se aprobó el jueves por amplia mayoría, trajo una novedad con respecto a iniciativas de otros años: incluyó en su último artículo la creación de un Fondo de Tecnología para la Modernización y Transformación Digital del Estado Provincial.

Con esta propuesta se busca poder financiar proyectos, adquisiciones, servicios e infraestructura tecnológica necesarios para la actualización, mantenimiento y desarrollo de los sistemas informáticos y plataformas digitales de la Administración Pública Provincial. Se precisó que el fondo se financiará con el 1% de lo que recaude Rentas en concepto del Impuesto a los Sellos de la Provincia (unos $150 millones mensuales, según las estimaciones).

Parlamentarios del oficialismo y de la oposición destacaron la medida impulsada desde la Casa de Gobierno. Sin embargo, hubo reparos -y hasta votos en contra durante el tratamiento en particular- dado que en el mismo artículo se exceptúa al Poder Ejecutivo del procedimiento de Licitación Pública (en los términos de la Ley 6.970). Se incluyó la posibilidad de que la Dirección de Administración del Ministerio de Economía y Producción (Dameyp) pueda hacer la contratación previo cotejo de precios.

La legisladora oficialista y presidenta de la comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa, Carolina Vargas Aginasse, consideró durante la sesión que la innovación que se propuso es sumamente positiva. Incluso, señaló que hubo pares opositores que destacaron eso mismo, como Silvia Elías de Pérez y Ricardo Bussi, aunque este último y su compañero de bloque, Eduardo Verón Guerra, votaron en contra del artículo porque se haría por cotejos de precios y no por licitación.

Por el mismo motivo también lo rechazaron Agustín Romano Norri, Claudio Viña y Walter Berarducci. Hubo algunos parlamentarios que consideraron que no era conveniente incluir una propuesta de esas características en el proyecto de ley del Presupuesto 2026. De todos modos, opinaron que era positiva la modernización del Estado. Todo ese trabajo viene siendo encabezado por el secretario de Gestión Pública y Planeamiento, Javier Morof.

Sistemas informáticos

Fuentes gubernamentales remarcaron que la intención de la propuesta es concentrar todos los sistemas informáticos del Estado en una sola cabeza. Indicaron que actualmente cada repartición pública tiene su sistema, lo que entorpece tener una mejor gestión y control de todo. A su vez, aclararon que no está descartada la licitación pública, pero que dichos procesos llevan tiempo y que todo lo que está vinculado a la tecnología se cotiza en dólares y que puede haber variación de precios en el camino.

La Legislatura sancionó el Presupuesto 2026 por amplia mayoría

La Legislatura sancionó el Presupuesto 2026 por amplia mayoría

En el recinto, Vargas Aignasse señaló que requirió información por la excepción a la licitación pública y consideró que la respuesta que le brindaron del Ejecutivo es razonable. “Son equipos y tecnologías que se contratan en dólares. El mantenimiento de las ofertas es bastante corto en el tiempo”, coincidió. Dijo que con la centralización de la compra se va a poder unificar todo. “Los software del Estado tienen que ser interoperables. Por lo tanto, me parece muy bueno que podamos tener y crear este fondo, para que se pueda ejecutar durante 2026. También que tenga un plan estratégico de compra y modernización, en el cual voy a involucrarme personalmente”, expuso.

