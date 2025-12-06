La modernización del Estado tucumano sin licitación generó controversias en la Legislatura

En el recinto, Vargas Aignasse señaló que requirió información por la excepción a la licitación pública y consideró que la respuesta que le brindaron del Ejecutivo es razonable. “Son equipos y tecnologías que se contratan en dólares. El mantenimiento de las ofertas es bastante corto en el tiempo”, coincidió. Dijo que con la centralización de la compra se va a poder unificar todo. “Los software del Estado tienen que ser interoperables. Por lo tanto, me parece muy bueno que podamos tener y crear este fondo, para que se pueda ejecutar durante 2026. También que tenga un plan estratégico de compra y modernización, en el cual voy a involucrarme personalmente”, expuso.