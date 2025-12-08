Secciones
Legislatura: cambio de autoridades de una comisión clave para la reforma política que se viene

Por la salida de Noguera.

Legislatura: cambio de autoridades de una comisión clave para la reforma política que se viene
Hace 2 Hs

La legisladora Carolina Vargas Aignasse fue elegida como nueva presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, un comité clave para las reformas políticas y electorales que la Cámara se apresta a debatir antes de fin de año. La modificación se dio tras la renuncia de Javier Noguera como legislador para poder asumir en la Cámara de Diputados. En las próximas semanas, dicho comité y también el de Legislación General serán los encargados de dictaminar las iniciativas que se acordó tratar, como la reducción de los acoples, “Ficha Limpia” y paridad de género; no así la implementación de la boleta única, ni en papel ni electrónica.

También por la salida de Noguera hubo cambios en la presidencia de la comisión de Medio Ambiente. La talitense Adriana Najar fue elegida por sus pares para encabezar el comité, y adelantó que imprimirá una impronta centrada en la sustentabilidad y la protección ambiental.

Temas Honorable Legislatura de TucumánCarolina Vargas AignasseAdriana del Valle NajarMariano Javier Noguera
