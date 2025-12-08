Legislatura: cambio de autoridades de una comisión clave para la reforma política que se viene

La legisladora Carolina Vargas Aignasse fue elegida como nueva presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, un comité clave para las reformas políticas y electorales que la Cámara se apresta a debatir antes de fin de año. La modificación se dio tras la renuncia de Javier Noguera como legislador para poder asumir en la Cámara de Diputados. En las próximas semanas, dicho comité y también el de Legislación General serán los encargados de dictaminar las iniciativas que se acordó tratar, como la reducción de los acoples, “Ficha Limpia” y paridad de género; no así la implementación de la boleta única, ni en papel ni electrónica.