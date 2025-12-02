Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

La tormenta que se había desatado meses atrás dentro del oficialismo por lo vinculado a la reforma electoral parece haber llegado a su fin. Luego de jornadas con fuertes truenos que resonaron públicamente a través de las redes sociales, el cielo peronista escampó tras la reunión que mantuvieron ayer en la Casa de Gobierno el gobernador Osvaldo Jaldo, el vicegobernador Miguel Acevedo y el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla. Se anunció que el jueves 18 se avanzará en la Legislatura con un tope para los acoples, con una ley de paridad de género y “Ficha Limpia”, entre otros cambios. Sin embargo, se dejó en claro que Tucumán no tendrá boleta única ni de papel ni electrónica: al menos para las próximas elecciones provinciales los votos partidarios seguirán en el cuarto oscuro.
El titular del Poder Legislativo se había comprometido a impulsar lo vinculado a la reforma luego de las elecciones nacionales, y así fue: reactivó el debate y avanzó con reuniones plurales, pero rápidamente encontró obstáculos internos. De hecho, en la mañana de ayer, previo a la reunión, había sonado poco optimista. “En los próximos días se define (...) si se la trata o no. No es algo que podamos decir que mueve las necesidades de la sociedad hoy, pero es algo importante”, declaró, y reconoció que faltaba acuerdo para avanzar con la reducción de los acoples y el uso de la boleta única electrónica.
Sin embargo, tras el encuentro de las cabezas políticas de la provincia, fue otro el panorama. El propio Acevedo se encargó de confirmar que hubo consensos para avanzar con algunos puntos como la reducción de los acoples, “Ficha Limpia”, paridad de género en las listas de candidatos y un incentivo para que sumen puntaje los docentes que sean autoridades de mesa en los comicios. “Esto surge de una ronda de diálogo que venimos teniendo desde hace un tiempo. Hemos llegado a un consenso con un número que puede satisfacer a todos los sectores, pero que es un avance para simplificar en muchos de los sectores de la población. El sistema de acople va a quedar con un número más acotado que las últimas elecciones”, declaró.
Acoples por bancas
Luego de la reunión de Labor Parlamentaria en la Cámara, el vicegobernador fue consultado por LA GACETA para conocer más detalles sobre los temas mencionados. Sobre los acoples dijo que hubo consenso “casi en su totalidad” para que el tope sea la cantidad de bancas en juego en los espacios legislativos, provinciales y municipales. Es decir que cada candidato a gobernador tendría su nómina oficial y podría hacer acuerdos con hasta 12 listas por la Sección Este, 18 por la Sección Oeste y 19 por la Capital. Y a nivel municipal ocurriría algo similar: cada candidato a intendente tendría su lista y podría anexar tantas nóminas como bancas de concejales haya en juego (18 en San Miguel de Tucumán; 12 en Banda del Río Salí; y 10 en Yerba Buena, por ejemplo).
La limitación de los acoples es uno de los temas que más rispideces despertó en el peronismo desde que se lo mencionó en 2024. Inicialmente, el gobernador Jaldo habló de la necesidad de no “hacer maquillaje” y eliminar los acoples “de cuajo”. Sin embargo, se descartó esta opción porque es necesario llevar a cabo una reforma constitucional. La oposición viene impulsando que el límite sea entre uno y cinco colectoras, pero los “compañeros” -en especial del interior- consideran que una reducción de ese tipo sería arriesgar demasiado.
Sin boleta única
Por otra parte, el vicegobernador reconoció que no se juntaron los consensos para avanzar con la boleta única electrónica (BUE). Afirmó que “por una cuestión de prudencia” no se modificará el instrumento de votación. “Es por el costo fundamentalmente, por la situaciones que estamos atravesando. Todos sabemos que la coparticipación está en baja, que no hay garantía de disponer de los fondos. Es un sistema nuevo que sí es más oneroso”, explicó.
“Ficha Limpia” es un proyecto que busca impedir que personas condenadas por diversos delitos puedan ser candidatas a cargos electivos o ocupar cargos públicos. El Poder Ejecutivo envió un proyecto para que se imposibilite a los condenados en segunda instancia, pero hay otra propuesta del legislador Gerónimo Vargas Aignasse para que el impedimento sea a partir de condenas en primera instancia. Acevedo afirmó que la primera de las iniciativas es la que tiene mayor apoyo, pero que se terminará de decir en las comisiones.
La Legislatura insumirá el 3,69% del Presupuesto 2026
Mientras la comisión de Hacienda y Presupuesto afina los últimos detalles para dictaminar hoy el proyecto de ley del Presupuesto 2026, por erogaciones de casi $5 billones, el vicegobernador Miguel Acevedo informó ayer que la Cámara insumirá el 3,69% de ese total. Es decir que para el funcionamiento el próximo año, la Legislatura necesitará aproximadamente $183.820 millones (unos $500 millones por día, en promedio).
El titular del Poder Legislativo indicó que se estableció una reducción con respecto al año en curso. “Nos limitamos un poco, pero seguiremos manejándonos con la autoridad que lo venimos haciendo hasta ahora”, mencionó al ser consultado por este diario. En efecto: en el Presupuesto 2025 (Ley 9.835) el gasto de la Cámara representa un 3,94%.
Desde que el ex ministro del Interior llegó al palacio espejado el porcentaje que se destina del presupuesto para la Cámara viene en descenso. En el tratamiento del Presupuesto 2024 (Ley 9.735), dispuso el descenso de los gastos de la Cámara del 4,67% del total a un 3,92%. El año siguiente se mantuvo prácticamente, y ahora volverá a descender.
Una particularidad que surge en la comparativa de los presupuestos generales de 2025 (preveía gastos por $3,4 billones) con el de 2026 (por casi $5 billones), es que el incremento implicaría un 47% (solo de un 15% con las actualizaciones que se dieron a lo largo del año). En cambio, al realizar una comparativa similar con las proyecciones para el funcionamiento de la Cámara, la suba sin actualizaciones sería del 37%.
Para la elaboración del Presupuesto 2026 se tomaron las pautas macroeconómicas que fijó la gestión nacional para el otro año: una inflación del 10.1% anual, un crecimiento del PBI del 5% y un dólar que cerraría el año en $1.423.
Ayer en Labor Parlamentaria se resolvió incorporar en la sesión del jueves la modificación de la Ley N° 7.875, que prorroga la emergencia hídrica y social; la extensión de la vigencia de la Ley N° 9.057 de emergencia en seguridad pública (hay dictámenes de mayoría y de minoría por los plazos); la continuidad de la emergencia eléctrica; y las modificaciones previstas en la Ley N° 8.467 (ley impositiva).