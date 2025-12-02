Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

Sin embargo, tras el encuentro de las cabezas políticas de la provincia, fue otro el panorama. El propio Acevedo se encargó de confirmar que hubo consensos para avanzar con algunos puntos como la reducción de los acoples, “Ficha Limpia”, paridad de género en las listas de candidatos y un incentivo para que sumen puntaje los docentes que sean autoridades de mesa en los comicios. “Esto surge de una ronda de diálogo que venimos teniendo desde hace un tiempo. Hemos llegado a un consenso con un número que puede satisfacer a todos los sectores, pero que es un avance para simplificar en muchos de los sectores de la población. El sistema de acople va a quedar con un número más acotado que las últimas elecciones”, declaró.