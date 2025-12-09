Vacaciones 2026: cuánto saldrá pasar el verano en las playas de Brasil

Los pies sobre la arena blanca y el mar con una temperatura más cálida que en la Costa Argentina siguen siendo un imán irresistible para muchos argentinos. Brasil mantiene su lugar como uno de los destinos internacionales más buscados, aún en un contexto económico que no es mejor que otros años.
Referentes de diversas agencias de turismo subrayaron que el sur del país vecino continúa liderando las búsquedas, especialmente por los tucumanos que viajan en auto. Aunque en las últimas semanas también creció la curiosidad por las playas del norte, precisaron.
“La estadía en Brasil se proyecta accesible para el bolsillo argentino, incluso más que en algunos destinos nacionales. Hay muchísimas opciones de alojamiento. La ecuación de costo de vida razonable y la amplia conectividad aérea hacen prever una temporada auspiciosa”, señala Rodrigo García, encargado de una agencia de turismo.
Jaime Collado, de otra agencia local, indicó que ya comenzó fuerte la venta de paquetes. ¿Los motivos? La posibilidad de pagar en cuotas. Esta es una razón que también abre un panorama de ofertas para otros destinos internacionales, como por ejemplo, Punta Cana. Si tuviera que describir las preferencias del tucumano que elige vacacionar en la playa, Collado sostiene que al 50% le gusta Brasil, a un 30% la costa argentina y al 20% otros destinos en el Caribe.
Precios de los paquetes para ir a Brasil
Camboriú es uno de los destinos predilectos para quienes van en tours. En las agencias, un paquete que incluye traslados, media pensión, siete noches de hotel en la playa y dos noches en Foz de Iguazú. Cuesta desde U$S700 a U$S800 por persona. Para los que eligen la opción del norte de Brasil, hay propuestas que incluyen cuatro días en Río de Janeiro, cuatro en Buzios y dos en Foz, con traslado en colectivo y media pensión, todo por U$S 950 a U$S1.050.
“Lo que estamos viendo es una mayor demanda de destinos internacionales, como Punta Cana o El Caribe. Se ve especialmente entre quienes poseen dólares ahorrados y tienen la posibilidad de viajar en temporada baja y obtener precios más accesibles”, señala Collado. Viajar en marzo o abril a uno de estos destinos cuesta unos U$S2.300 o U$S2.400.
Florianópolis
Después de Camboriú, Florianópolis encabeza el ranking de los puntos más buscados por los tucumanos que van a Brasil cada verano. La capital del estado de Santa Catarina combina varias playas con distintas características, algunas con mucha naturaleza, otras con vida nocturna intensa, deportes acuáticos y una rica cultura gastronómica. Para la temporada 2026, tienen preparados varios espectáculos, entre ellos por primera vez se realizará la edición local del Cosquín Rock Brasil en el Stage Park Music, previsto para el 13 de enero.
Carlos Giacaglia, que ofrece departamentos en alquiler en Florianópolis, explica que la demanda ya empezó a moverse: “la gente que va siempre a nuestros lugares quiere asegurarse los mejores departamentos”. Aunque admitió que esperaba un movimiento aún mayor para esta temporada, sostiene que el interés se mantiene firme.
“Brasil sigue siendo más barato que Argentina. La vida allá es muy accesible: salir a comer cuesta menos que en Buenos Aires. La nafta sí está un 20% más cara”, detalló.
También dio detalles sobre cuánto sale alquilar para una familia de dos adultos y dos hijos. La semana de Año Nuevo, que es la más cara y tiene la mayor demanda entre los turistas brasileños, cuesta U$S150 por día. En enero, los departamentos se cotizan en aproximadamente U$S130 diarios; en febrero, U$S110 y en marzo, U$S80.
El operador destacó un dato que lo sorprendió este año: “hay muchísimas más reservas para febrero y marzo. Para quienes no están atados al calendario escolar es ideal: hace calor, hay menos gente y los precios son mejores”. Semana Santa, aclaró, ya está prácticamente agotada.
Para la próxima temporada, la conectividad aérea también podría empujar el turismo, según comentó. “Hay muchos más vuelos y seguramente haya charters desde ciudades del interior. Hay más gente viajando en avión”, contó.
Otra cuestión que facilitó mucho las vacaciones en Brasil son aplicaciones de pago, que permiten transferir dinero al exterior, facilitar las reservas y los gastos en destino.
Aplicaciones como PIX o Belo ganaron muchísima popularidad en la última temporada. Ahora, los argentinos suman una nueva opción: podrán usar su cuenta de Mercado Pago para pagar en comercios de Brasil a través de PIX.
Giacaglia, del sitio @floripa.holiday, también aconseja llevar dólares, y no pesos argentinos. “Llevar dólares, especialmente los billetes más nuevos (‘azules’), porque se pagan mejor que los más antiguos (‘brancos’). Los billetes ‘cabeza chica’ directamente no los aceptan. Evitar llevar pesos argentinos: si bien hoy algunos los cambian, la cotización es muy desfavorable”, expresó.
“En las playas, el real se está pagando entre R$5,10 y R$5,20; el oficial ronda los R$5,35, pero los cambistas ajustan la compra por la alta demanda de la temporada”, añadió.
Según su experiencia, los que eligen irse al país vecino lo hacen por el clima y porque las playas de allá ofrecen la posibilidad de disfrutarlas hasta más tarde, incluso hasta la noche. También en los días de lluvia. Además, se vive con otra alegría, con otro humor, resaltó.
Luis Gamboa, dueño de una agencia de viajes que trabaja habitualmente el sur de Brasil como destino, contó que el país vecino es siempre el preferido y este año no es la excepción, principalmente para aquellos que han comprado el dólares con anticipación y a precios más accesibles, y los tienen guardados para sus vacaciones.
Tania Do Santos, que trabaja en una agencia de alquileres y ofrece departamentos y casas en la zona de Bombas, Bombinhas y Mariscal, detalla que siempre recibe muchas consultas de tucumanos que son fieles a esos destinos. Para una familia tipo hay opciones que van desde los U$S1.000 o U$S1.100 por semana. Para alquilar, se pide un 30% de anticipo mediante transferencia y sí aceptan pesos. El resto se puede pagar en dólares, reales o pesos.
Una opción que eligen cada vez más familias es alquilar Playa de Palmas, en Governador Celso Ramos, entre Florianópolis y Bombinhas. Allí un departamento o una casa equipada para cuatro personas cuesta desde U$S1.300 hasU$S1.800.
Torres, a 1.980 kilómetros de distancia de Tucumán (apenas 300 km más que a Mar del Plata), es un destino que siempre atrae a los comprovincianos. Allí hay opciones de casas, posadas o departamentos la desde U$S1.000 la semana.
“La comida en muchos supermercados y en bares está más barata que en la Argentina. En contrapartida, la nafta está mas cara. Todas esas cosas suelen poner en la balanza los turistas”, apuntó Tania, con un perfecto manejo del español.