Vacaciones 2026: cuánto saldrá pasar el verano en las playas de Brasil

Jaime Collado, de otra agencia local, indicó que ya comenzó fuerte la venta de paquetes. ¿Los motivos? La posibilidad de pagar en cuotas. Esta es una razón que también abre un panorama de ofertas para otros destinos internacionales, como por ejemplo, Punta Cana. Si tuviera que describir las preferencias del tucumano que elige vacacionar en la playa, Collado sostiene que al 50% le gusta Brasil, a un 30% la costa argentina y al 20% otros destinos en el Caribe.